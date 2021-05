Mikel Arteta a déclaré qu’il se sentait « blessé » par le départ imminent de David Luiz d’Arsenal.

Des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 34 ans quitterait le club à l’expiration de son contrat à la fin de la saison, après la fin des négociations sans accord sur une prolongation.

Bien qu’Arsenal ait suggéré qu’ils avaient pris la décision de mettre fin à son implication dans le club, des sources proches de Luiz ont déclaré à ESPN qu’il avait en fait choisi de s’éloigner.

Luiz a fait un total de 73 apparitions pour Arsenal depuis qu’il a rejoint pour eux pour 8 millions de livres sterling de Chelsea en 2019 et était considéré comme une figure influente dans le vestiaire, après avoir remporté quatre trophées majeurs à Stamford Bridge, y compris la Premier League et la Ligue des champions.

« C’est un joueur qui a tout gagné dans le football et qui a gagné tous les droits de le faire grâce à qui il est en tant que joueur et en tant que personne », Arteta, qui a hérité de Luiz au sein d’une équipe dont il a pris la direction en décembre 2019 après Le limogeage d’Unai Emery, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

«J’ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 18 mois. J’ai vraiment apprécié. Je pense que nous nous sommes vraiment bien entendus. Je pense que nous avons passé de très bons moments ensemble.

« Il a été vraiment utile, quelqu’un que nous aimons vraiment et apprécions tellement. Alors je lui dis merci et je lui souhaite bonne chance dans son prochain chapitre parce que je suis sûr, connaissant David, qu’il en aura beaucoup d’autres à venir en tant que joueur et à l’avenir en quelque sorte lié au jeu.

« Quand on apprend à connaître la personne, ses antécédents, où il a grandi au Brésil et ce qu’il a fait. Arriver à ce point est remarquable.

«Vous comprenez que beaucoup de choses arrivent pour une raison et que ce n’est pas seulement une capacité, une qualité ou une détermination. Ce sont de nombreux autres facteurs.

David Luiz quittera Arsenal à la fin de la saison. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

« J’ai vraiment apprécié et appris de lui. Il a été très utile à chaque fois avec l’équipe et je ressens aussi de la tristesse parce que vous vous attachez émotionnellement aux joueurs.

«L’un est le joueur et nous devons tirer le maximum de lui, puis c’est la personne. Et quand cela arrive à ce stade, c’est difficile et ça fait mal parce que cette relation va maintenant disparaître, du moins dans cet espace et ne pas le voir tous les jours. Encore une fois, je dois lui dire merci. «

Poussé sur la décision de se séparer, Arteta a déclaré: « C’est après quelques conversations que nous avons eues, David et moi.

«Nous avons discuté de cette situation à différentes occasions et l’autre jour, nous avons pris la décision finale à ce sujet.

« Nous avons eu des discussions très claires ces derniers mois. Nous avions déjà une grande décision à prendre l’année dernière quand nous avons dû prolonger son contrat dans un moment très difficile pendant le monde COVID-19 et avec les réductions de salaire et tout et nous avons réussi pour prolonger cela pour une saison de plus.

« Il a fait de son mieux. J’ai essayé de l’aider autant que possible. Le club aussi. Et après quelques conversations, nous avons décidé que c’était la meilleure façon de le faire maintenant. »

Arteta était timide quant à savoir si William Saliba aurait enfin la chance de démarrer sa carrière à Arsenal après avoir été signé pour 27 millions de livres sterling de Saint-Étienne en 2019 pour être prêté au club de Ligue 1 pendant un an avant de passer la campagne 2020-2021. à Nice.

« Vous verrez en été les remplaçants possibles, William est notre joueur à coup sûr et c’est une décision que nous allons prendre cet été », a ajouté Arteta.

«Lorsque nous aurons terminé la saison, nous nous asseyons et discuterons des rôles de chaque membre de l’équipe et de la manière dont ils peuvent remplir ce rôle.

« Il est notre joueur, donc il sera de retour ici à coup sûr et après cela, nous prendrons la décision sur la base de l’accord sur le rôle qu’il va jouer dans l’équipe. »