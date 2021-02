Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, n’a pas exclu que le club fasse des affaires en retard le jour de la date limite de transfert.

La fenêtre de janvier ferme à 23 heures lundi soir et constitue la dernière chance pour les clubs de Premier League de faire des affaires avant l’été.

Les Gunners ont déjà été occupés ce mois-ci, signant Martin Odegaard du Real Madrid et Mat Ryan de Brighton en prêts jusqu’à la fin de la saison.

Et il y a également eu un certain nombre de dépenses, avec Mesut Ozil rejoignant Fenerbahce, Sead Kolasinac et William Saliba faisant des prêts à Schalke et Nice respectivement et Sokratis rejoignant l’Olympiacos sur un transfert gratuit.

Arsenal est toujours lié à un nouvel arrière gauche, avec Patrick van Aanholt de Crystal Palace parmi ceux mentionnés.

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match de son équipe contre les Wolves mardi, Arteta a admis qu’il y avait une chance qu’il pourrait encore y avoir au moins un ajout de plus à son équipe.

Il a déclaré: « Le dernier jour de la fenêtre de transfert est toujours imprévisible, donc des choses peuvent arriver et elles peuvent arriver, elles peuvent ne pas se produire. Nous y sommes.

« C’est ce que c’est, du moins quand on sait ce que l’on veut faire, ce que l’on veut réaliser, c’est plus facile. Espérons que nous n’aurons pas de mauvaises surprises et que nous pourrons contrôler ce que nous voulons faire. »