Mikel Arteta claque deux décisions de pénalité « scandaleuses » après qu’Arsenal ait été détenu par Newcastle lors d’un match nul fougueux | Nouvelles du football

Mikel Arteta a critiqué deux décisions de pénalité “scandaleuses” après que les dirigeants de la Premier League, Arsenal, aient été tenus à un match nul et vierge par Newcastle mardi soir.

Arsenal a raté l’occasion de retirer 10 points d’avance sur Manchester City alors que Newcastle, troisième, a frustré les hôtes dans un match de quelques opportunités claires mais de nombreux moments passionnés à l’Emirates Stadium.

Arteta a estimé que son équipe aurait d’abord dû se voir infliger un penalty à l’heure de jeu lorsque le défenseur de Newcastle Dan Burn a semblé tirer sur le maillot de Gabriel alors qu’il tentait de rencontrer un coup franc dangereux, avant de faire à nouveau rage sur la ligne de touche dans les arrêts de jeu lorsque le centre de Granit Xhaka a frappé. Le bras de Jacob Murphy.

Les deux appels ont été rejetés sans interruption du VAR.

“Ce sont deux penaltys, c’est très simple”, a insisté l’entraîneur d’Arsenal pour Sports du ciel. “Je parle de ce que j’ai vu, maintenant, et c’est deux pénalités scandaleuses.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta et Eddie Howe se sont affrontés sur la ligne de touche après qu’Arsenal ait crié un penalty tardif lors du match nul et vierge en Premier League.



Arteta était également catégorique sur le fait qu’Arsenal avait “suffisamment de changements pour gagner le match” bien qu’il n’ait forcé qu’un seul arrêt crucial du gardien Nick Pope, lorsque la frappe du pied gauche d’Eddie Nketiah a été écartée tard.

“Je suis extrêmement fier de mes joueurs”, a déclaré l’Espagnol. “La façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons dominé le jeu, la façon dont nous avons essayé, la façon dont nous avons continué.

“Nous manquons dans le dernier tiers, nous avons eu tellement de situations et puis nous avons eu deux pénalités scandaleuses.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Arsenal et Newcastle.



Neville et Merse ne sont pas d’accord avec l’affirmation du handball

Le plus passionné des cris de pénalité d’Arsenal était la réclamation de handball sur Murphy, avec des joueurs entourant l’arbitre Andy Madley et Arteta furieux contre le quatrième officiel et son homologue Eddie Howe, sur la ligne de touche.

Mais répondant à l’accusation “scandaleuse” d’Arteta, Sports du ciel L’expert Gary Neville a contesté: “Je pensais que cela aurait été scandaleux s’il avait été donné!”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville a déclaré que cela aurait été scandaleux si le prétendu handball de Murphy avait été récompensé, bien qu’il ait estimé que Newcastle avait eu de la chance de s’en tirer avec la chemise de Dan Burn sur Gabriel.



Il a ajouté: “Si Mikel Arteta avait perdu un match de football en donnant un penalty comme celui-ci, il aurait été absolument furieux.

“Le nombre de fois où j’avais l’habitude de me glisser et d’essayer de bloquer des croix – votre bras doit être quelque part. Vous ne pouvez pas avoir vos bras à vos côtés lorsque vous glissez pour bloquer un tir. Son bras n’est pas en l’air.

“Ce n’est pas une pénalité, jamais dans un million d’années.”

Image:

Arsenal s’est vu refuser une pénalité pour temps additionnel lorsque le centre de Granit Xhaka a frappé Jacob Murphy au bras





Compagnon Sports du ciel l’expert Paul Merson a convenu: “Je ne peux pas le justifier, si je suis honnête.

“C’est foré, le bras du garçon est en quelque sorte derrière lui. Je serais déçu si cela était donné contre moi.”

Experts: Arsenal aurait dû avoir un penalty

Le Sports du ciel les experts, cependant, pensaient que l’incident de Gabriel aurait dû être une pénalité.

“Celui-là, il a le droit d’être ennuyé,” dit Neville. “Ce que je pense que le problème est ici, c’est que sous [PGMOL chief refereeing officer] Howard Webb, les responsables du VAR ont été informés, [if it’s a] touche légère, ne vous impliquez pas à moins que vous n’y soyez vraiment obligé.

“Ils auraient dû s’impliquer ici. Il a vraiment retiré la chemise de Gabriel. J’ai dit à l’époque qu’ils avaient beaucoup de chance.”

Image:

Les experts ont estimé que Gabriel avait un cri plus fort pour un coup de pied quand il a été ramené par Dan Burn plus tôt dans le match.





Merson a ajouté: “Stonewall. C’est une faute partout ailleurs sur le terrain de football. Sa main était serrée avec sa chemise. Nous avons vu des joueurs se faire réserver ce soir pour moins que ça.”

L’ancien attaquant de Newcastle Les Ferdinand a également estimé que son ancienne équipe avait de la chance à cette occasion.

“Je ne comprends pas comment ce n’est pas clair et évident”, a-t-il déclaré sur Sports du ciel. “Il a récupéré son maillot, il l’a arrêté. C’est un penalty net.”

Howe : une pénalité de retard aurait été une « parodie »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe a estimé que cela aurait été une “ parodie ” si le cri de pénalité tardif d’Arsenal avait été accordé par VAR, puis avait minimisé l’affrontement entre lui et Mikel Arteta lors du match nul 0-0 aux Emirats.



Le patron de Newcastle, Howe, a admis qu’il s’inquiétait du cri du handball après l’effort déployé par son équipe contre un “très, très bon” Arsenal.

“De toute évidence, à ce stade du match, vous pensez, s’il vous plaît, non, les gars ont tellement donné”, a déclaré Howe. « Cela aurait été une parodie pour nous.

“Je ne pensais pas que c’était un penalty juste à cause de la proximité, mais on ne sait jamais.”

Howe a ajouté qu’il “ne se souvenait pas” de l’appel de Gabriel, mais a admis qu’il aurait “crié pour” le handball s’il avait été à la place d’Arteta.

“Pas avec la conviction que cela devrait être donné, la distance est trop serrée”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que le bras de Jacob soit levé, et pour moi, je ne pense pas que cela devrait être une pénalité.”

Et après?

Arsenal affrontera Oxford United en FA Cup lundi prochain avant de revenir en Premier League le 15 janvier contre Tottenham, en direct sur Sports du ciel.

dimanche 15 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





Newcastle a des matchs de coupe consécutifs à espérer, d’abord contre Sheffield mercredi en FA Cup samedi, puis en quart de finale de la Coupe Carabao, lors de la visite de Leicester le 10 janvier.