Mikel Arteta catégorique Arsenal se concentre toujours sur la Premier League alors que la demi-finale de la Ligue Europa se profile | Actualités du football

Mikel Arteta a insisté sur le fait que la victoire d’Arsenal à Newcastle était la preuve que leur campagne de Premier League était tout aussi importante que leur prochaine demi-finale de la Ligue Europa.

Arteta a effectué huit changements avant le match de dimanche à St James ‘Park avec un œil peut-être sur le match retour de la demi-finale de jeudi contre Villarreal, où les Gunners cherchent à renverser un déficit de 2-1 au match aller et à sauver leur saison.

Les alternances se sont avérées sans importance alors que le premier but de Mohamed Elneny en Premier League a permis à Arsenal de remporter une victoire dominante 2-0 avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne mette fin à une sécheresse de six matchs pour conclure les points.

Cette victoire a porté Arsenal à la neuvième place de la Premier League, en marge de la course à la qualification européenne, mais prêt à saisir l’opportunité que représente la victoire en Ligue Europa.

« Ce match a montré que notre objectif est toujours là en Premier League », a déclaré Arteta. Sky Sports. «Nous pensons que tout est possible si vous gagnez des points et nous voulions éliminer les mauvais résultats.

















« Nous avons rafraîchi l’équipe parce que nous avons joué tellement de matchs. Jeudi a été très exigeant, mais l’équipe était vraiment engagée et concentrée sur ce match et c’est pourquoi nous avons gagné.

« Nous avons eu une bonne attitude, des moments de vraie qualité et un contrôle total dès le départ. Nous avons contrôlé le match et nous avons accéléré quand il le fallait. Le but précoce nous a donné la confiance dont nous avions besoin après la défaite de jeudi.

« Nous devons faire de notre mieux et finir aussi haut que possible. Vous avez besoin de grandes performances et nous l’avons fait aujourd’hui. »

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué à chacune de ses cinq dernières apparitions contre Newcastle toutes compétitions confondues



Aubameyang donne matière à réflexion à Arteta

Le skipper d’Arsenal, Aubameyang, a donné matière à réflexion à Arteta après avoir marqué à son retour dans l’équipe avant la fusillade en demi-finale de la Ligue Europa jeudi soir avec Villarreal.

Aubameyang n’a réussi que cinq minutes en tant que remplaçant lors de la défaite au match aller contre les Espagnols après s’être remis du paludisme, mais il a obtenu 77 minutes à son actif et a trouvé le fond des filets lors de la victoire 2-0 de dimanche en Premier League à Newcastle pour signaler son être prêt à jouer un rôle dans le match retour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué son chemin, Arteta a déclaré: « Nous pensions qu’il n’allait pas y arriver. Jeudi, la veille, il avait vraiment du mal, pour être juste, il ne pouvait jouer que 10 ou 15. minutes.

« Mais le lendemain et le lendemain, il a commencé à se sentir mieux et c’est bon de voir qu’il allait bien aujourd’hui. Il a bien performé et il a marqué un but, donc c’est un vrai coup de pouce. »

Les blessures mettent la saison de Luiz en danger

La satisfaction d’Arteta face à la contribution de son capitaine a été tempérée par la perte du défenseur David Luiz, qui a boité hors d’un St James ‘Park avec un problème aux ischio-jambiers.

Avec Kieran Tierney et Alexandre Lacazette qui ne s’entraînent pas encore avec leurs coéquipiers après des blessures au genou et aux ischio-jambiers respectivement et qui ne seront probablement pas disponibles jeudi en conséquence, la perte de Luiz représenterait un coup supplémentaire.

Arteta a déclaré: « Il a senti quelque chose dans ses ischio-jambiers, donc ce n’est pas une bonne nouvelle. Il a fait un tel changement pour être de retour avec l’équipe ces dernières semaines après l’opération du genou et c’est vraiment dommage. »

Bruce concède que la meilleure équipe a gagné

















Après avoir organisé une série de quatre matchs sans défaite qui a permis à Newcastle de se rapprocher de la sécurité de la Premier League, la défaite abjecte de dimanche a permis aux Magpies de rester 17e du tableau, à neuf points de la sécurité avec quatre matchs à jouer.

Sur la défaite, Bruce a ajouté: « La déception pour moi aujourd’hui, c’est que nous aurions pu aller 13e du tableau, et nous avons raté cette opportunité. Je dis que j’ai raté l’occasion, nous avons dû bien jouer pour battre Arsenal et malheureusement, nous n’a pas assez bien joué.

« La meilleure équipe a gagné, c’est sûr. Arsenal était très bon et n’était pas tout à fait au niveau que nous avons été ces dernières semaines.

« Lorsque vous jouez contre de grandes équipes, vous ne pouvez pas vous permettre de leur offrir un but comme nous l’avons fait, il est toujours difficile d’être à terre après quatre minutes et nous avons trouvé cela difficile.

« Nous y sommes restés, notre meilleure période du match était juste après la mi-temps, mais ils ont marqué à nouveau, et nous n’avons pas porté la menace que nous portions auparavant, ce qui était malheureux.

« Je n’ai rien à reprocher à l’effort et à l’engagement des joueurs, nous n’avons tout simplement pas été assez bons ce jour-là pour les battre. »

Fabian Schar a été expulsé dans le temps d’arrêt pour un défi tardif contre Gabriel Martinelli



Bruce: carte rouge Schar sévère

L’après-midi de Newcastle a pris une nouvelle tournure pour le pire dans la dernière minute du temps normal lorsque le défenseur Fabian Schar, qui avait rejoint la mêlée en tant que remplaçant à la 72e minute, a été expulsé pour un défi tardif sur Martinelli, durement de l’avis de Bruce.

« Je pense toujours que c’était dur parce que ce n’était pas un véritable défi imprudent », a-t-il ajouté. « La façon dont c’est en ce moment et les règles sont … Il n’y a plus de plaquage. Je ne pense pas qu’il mérite un rouge. Peut-être que c’est un jaune. »

« Est-ce dangereux? Pas vraiment. On joue à Arsenal, donc tu dois y entrer. Quand ça s’arrête, ça devient très difficile. J’ai de la sympathie pour Fabian Schar. Il essaie de gagner le plaquage. Peut-être un carton jaune mais certainement pas. un rouge. «