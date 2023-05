Mikel Arteta: Aucun joueur d’Arsenal n’a encore atteint son apogée

Mikel Arteta a déclaré qu’Arsenal « n’a pas un seul joueur qui a atteint son apogée » et attend de mettre en œuvre de nouvelles idées sur le groupe, qu’il remporte ou non le titre de Premier League.

Les Gunners ont un point de retard sur les leaders de Manchester City après avoir joué un match plus en avance sur les rencontres de ce week-end, lorsque l’équipe de Pep Guardiola se rendra à Everton dimanche avant qu’Arsenal n’accueille Brighton à l’Emirates Stadium.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Bukayo Saka et Martin Odegaard ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière Erling Haaland de City lors du vote du footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association après de belles campagnes individuelles tandis que William Saliba, Granit Xhaka et Gabriel Martinelli ne sont que trois joueurs largement reconnus pour s’être améliorés au-delà de toute reconnaissance. ce terme.

Cependant, Arteta a déclaré à ESPN dans une interview en mars qu’Arsenal n’en était qu’à la phase trois de son plan en cinq phases pour reconstruire le club et lorsqu’on lui a demandé à quel point l’équipe était maintenant proche de là où il les voulait, l’Espagnol a déclaré: « Nous sommes toujours très Nous pouvons encore être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans beaucoup de choses. Des marges énormes.

« Nous pouvons être bien meilleurs dans notre construction, attaquer des situations d’homme à homme, attaquer des espaces ouverts, défendre en profondeur, coups de pied arrêtés, nous avons d’énormes marges à faire en termes de gestion de jeu, beaucoup de choses que nous pouvons encore faire beaucoup mieux.

« Nous pouvons être plus impitoyables pour tuer des matchs. C’est beaucoup de choses que nous devons chercher à améliorer car nous n’avons pas un seul joueur qui a atteint son apogée. Pas un seul.

« Et quand cela se produit, nous, en tant qu’entraîneurs, devons être curieux de comprendre : que pouvons-nous faire pour les améliorer ? Et puis générer ces liens que je pense que nous avons plutôt bien réussis et continuer à les développer afin qu’ils se renforcent mutuellement et qu’ils puissent amener le jeu à un autre niveau encore.

« Il y a aussi certains joueurs qui doivent passer à un niveau différent en termes de leadership, en termes de ce qu’ils sont capables de transmettre au groupe et de la responsabilité et de la responsabilité qu’ils doivent assumer pour ce qui se passe ici chaque jour. , et les exigences et les normes que nous voulons au club. Il y a beaucoup à faire. »

Arsenal a dépassé les attentes cette année, même s’il n’a pas réussi à remporter le titre de Premier League. Julian Finney/Getty Images

Poussé pour savoir s’il y avait des choses qu’il n’avait pas encore essayées avec l’équipe parce qu’il ne se sentait pas prêt, Arteta a répondu: « Oui. À la fin, ce sont les protagonistes. Nous devons essayer de leur donner les outils qu’ils connaissent comment manipuler. Sinon, nous allons les mettre dans certaines positions avec lesquelles ils ne seront pas à l’aise.

« Il y a des moments pour mettre les joueurs dans ces moments et ce n’est pas le moment de le faire, à mon avis. »

Arteta a révélé le week-end dernier qu’il avait utilisé un extrait du récent documentaire « Amazon: All or Nothing » détaillant la campagne 2021-22 du club pour motiver ses joueurs.

Ayant précédemment suggéré qu’il n’avait jamais regardé le montage final, Arteta a montré à son équipe des images de leur défaite 2-0 à St James ‘Park la saison dernière, inspirant une victoire sur le même score cette fois.

« Qu’est-ce qui a changé? Un sentiment que j’avais », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas le regarder mais je me suis mis … je pense que je devais le regarder. J’en ai mis juste une partie, je pense que c’était une minute et 46 secondes, et j’ai regardé cette partie. Dans le l’été je vais regarder [all of it]. »

Interrogé sur la raison pour laquelle il avait attendu si longtemps lors de la sortie du documentaire en août, Arteta a déclaré: « Parce que j’ai demandé à certaines personnes qui sont vraiment pertinentes dans ma vie de le regarder attentivement et de me donner une évaluation de ce qu’elles pensent.

« Je préfère beaucoup plus leur évaluation que la mienne parce que je n’aime pas me regarder à la télé, en conférence de presse. Je n’aime pas écouter ma voix, je n’aime pas ça. Donc probablement mon jugement va être pas le meilleur pour moi. »

Arsenal a également perdu contre Brighton à domicile la saison dernière et lui a demandé s’il utiliserait un autre clip ce week-end, Arteta a ajouté: « Si c’est la formule pour gagner, si je dois le regarder 50 fois, croyez-moi, je le ferai! »