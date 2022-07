Mikel Arteta attiré par la poursuite d’Oleksandr Zinchenko par Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait le point lundi sur la poursuite en cours par le club de la star de Manchester City, Oleksandr Zinchenko.

L’arrière polyvalent Zinchenko, bien sûr, a été vivement pressenti pour un déménagement dans le nord de Londres au cours de la semaine dernière.

Cela vient avec l’équipe de transfert des Emirats, après avoir vu leur poussée pour Lisandro Martinez, à destination de Manchester United, échouer, après avoir fermement tourné leur attention vers l’international ukrainien.

Les négociations, à leur tour, ont été lancées entre Arsenal et City la semaine dernière, les Gunners étant censés être enthousiastes quant à leurs chances de conclure un accord.

Cela vient après Edu Gaspar et co. ont réussi dans leur poursuite d’un autre membre des rangs de Pep Guardiola – Gabriel Jesus – déjà cet été.

S’adressant aux médias alors qu’il était présent sur le terrain d’entraînement d’Arsenal lors de la tournée du club aux États-Unis lundi, il n’a donc pas été surprenant que le sujet de l’arrivée potentielle de Zinchenko ait été posé à Mikel Arteta.

Le tacticien espagnol, cependant, était typiquement timide face à la situation, gardant ses cartes près de sa poitrine.

Arteta a simplement assuré qu’à partir de ce moment, “il n’y a pas de mise à jour” concernant tout renforcement potentiel de son équipe, bien que les Gunners continuent de travailler pour obtenir des ajouts dans un certain nombre de positions sur le terrain :

Mikel Arteta sur Zinchenko: “Il n’y a de mise à jour avec personne. Quand il y aura des mises à jour, nous vous le ferons savoir. Nous examinons différentes options dans différents postes. #afc pic.twitter.com/FuqUGp36F9 – afcstuff (@afcstuff) 18 juillet 2022

