Mikel Arteta atteint la même conclusion d’Arsenal que Roy Keane a faite il y a plus d’un an

Mikel Arteta semble être parvenu à la même conclusion sur Nicolas Pepe que Roy Keane avant le début de la saison.

Cela vient après un autre match de Premier League où la signature du record d’Arsenal a été ignorée sur le banc.

Les Gunners ont rebondi dimanche après trois matches sans victoire lorsqu’ils ont battu Leeds United 4-2.

Pierre-Emerick Aubameyang a réussi un triplé avec l’attaquant flanqué de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Cela semble maintenant être la ligne de front préférée d’Arteta, avec Willian en renfort.

Cela laisse Pepe largement marginalisé après un mauvais match contre Aston Villa, que les Gunners ont perdu 1-0.

L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, a été l’un des plus grands critiques ivoiriens et a critiqué son impact il y a plus d’un an.

« Je suis vraiment déçu par lui, depuis qu’il est venu au club, il n’a pas un bon langage corporel », a déclaré Keane sur Sky Sports.