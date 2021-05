Mikel Arteta: Arsenal ne peut pas être distrait par un discours de rachat avant la demi-finale de la Ligue Europa contre Villarreal | Actualités du football

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que ses joueurs ne pouvaient pas se permettre d’être distraits en parlant d’une prise de contrôle au club avant leur demi-finale retour de la Ligue Europa contre Villarreal.

Il a été confirmé par Thierry Henry cette semaine que le propriétaire de Spotify, Daniel Ek, a « tendu la main » à la famille Kroenke pour lui présenter une offre d’achat d’Arsenal.

Ek est convaincu que l’offre – qui devrait valoir environ 1,8 milliard de livres sterling – sera prise en considération et bénéficie du soutien total de Henry et de ses collègues légendes d’Arsenal, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

La spéculation sur le rachat fait partie d’une augmentation des appels lancés par les supporters pour un changement dans la façon dont les clubs de Premier League sont gérés, en particulier les six qui ont tenté de former une Super League européenne séparatiste le mois dernier.

Arteta, quant à lui, prépare son équipe pour un match énorme jeudi alors qu'ils tentent de corriger un déficit de 2-1 contre Villarreal lors du match retour d'une demi-finale de la Ligue Europa, une compétition pour laquelle la victoire est qualifiée pour la Ligue des champions de la saison prochaine. .

















Thierry Henry a parlé de la suggestion de Daniel Ek selon laquelle il pourrait lancer une prise de contrôle d'Arsenal avec l'aide d'anciens joueurs, révélant que les plans sont vrais.



« Nous devons essayer d’être loin de toutes les rumeurs et de tout ce qui se passe autour du club », a déclaré Arteta. « Nous devons nous concentrer sur le terrain car la meilleure façon d’aider le club de football est de gagner des matchs de football et d’être compétitif au plus haut niveau.

« C'est un match énorme pour le club et si nous gagnons, nous serons beaucoup plus près d'obtenir un trophée. Gagner aide toujours pour l'avenir, c'est la meilleure façon de se préparer à tout. »

















Le journaliste de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, a révélé que le co-fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, soumettrait une offre de 1,8 milliard de livres sterling pour reprendre Arsenal d'ici la fin de la semaine.



Les manifestations des fans à Manchester United ont conduit au report de leur match contre Liverpool dimanche et les fans des Gunners sont dans une humeur similaire à leurs homologues d’Old Trafford concernant les propriétaires respectifs des clubs.

L’Arsenal Supporters ‘Trust (AST) a déclaré avoir tenu une réunion constructive avec Ek et Arteta a déclaré que si les manifestations pourraient se poursuivre jeudi soir, ses joueurs doivent se concentrer sur le match.

« Je pense que les fans doivent pouvoir s’exprimer », a-t-il déclaré. « Ils ont le droit de le faire. Nous devons nous préparer pour le match de la meilleure façon possible et je ne voudrais pas utiliser d’excuses si quelque chose arrive avec ça. »

« Je sais que le seul objectif des supporters est de défendre le club et ils veulent ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Nous allons essayer de leur donner ça.

« Les fans nous ont tellement manqué et nous en avons besoin. »