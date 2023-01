Mikel Arteta: Arsenal à la recherche d’un nouveau milieu de terrain | Pourquoi un milieu de terrain est une priorité pour les Gunners maintenant | Nouvelles du football

Mikel Arteta a confirmé qu’Arsenal était à la recherche d’un nouveau milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Ici, nous regardons pourquoi le poste est désormais une priorité pour les Gunners…

Ce qu’Arteta a dit…

Arteta a parlé de son désir qu’un nouveau milieu de terrain rejoigne son équipe avant le match nul au quatrième tour de la FA Cup avec Manchester City vendredi.

Il a révélé qu’il voulait une couverture supplémentaire dans la zone du milieu de terrain en raison d’un nouveau problème de blessure pour Mohamed Elneny.

Le milieu de terrain égyptien n’a pas été nommé dans l’équipe d’Arsenal pour la victoire 3-2 contre Manchester United, les Gunners ayant récemment été liés à un transfert pour Moises Caicedo de Brighton et Amadou Onana d’Everton.

Parlant de la blessure d’Elneny, Arteta a déclaré: “Il y a des inquiétudes. Mo est un joueur qui ne se plaint jamais de rien mais voyons voir.

“Nous avons besoin de plus de couverture au milieu de terrain, idéalement, si nous le pouvons. Mais ce marché est compliqué. Mais comme je le dis toujours, le plus important est que nous obtenions les performances et le temps sur le terrain avec les joueurs que nous avons déjà sur le terrain. le terrain est vraiment bon.”

“Le milieu de terrain est désormais une priorité pour Arsenal”

Image:

Arsenal cherche une couverture au milieu de terrain pour Thomas Partey





Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth, a déclaré au Transfer Show :

“Le milieu de terrain est l’un des postes prioritaires d’Arsenal, cela dépend simplement s’ils le font maintenant ou attendent jusqu’à l’été, mais une grosse signature dans cette fenêtre est peu probable.

“Je me demande simplement s’ils iront sur le marché du prêt pour un milieu de terrain juste pour les lier jusqu’à l’été.

“Pour le moment, il y a un léger problème avec Elneny qui est l’un des joueurs qui soutiendrait les trois qu’ils ont joué toute la saison à Granit Xhaka, Martin Odegaard et Thomas Partey, mais il a un problème de genou qui est évalué.

“Il est clair qu’Arsenal veut essayer de faire des affaires dans les six prochains jours, mais ce ne sera pas facile car qui voudra maintenant vendre? Peut-être qu’ils exploreront le marché des prêts pour obtenir des chiffres.

“Arsenal voudra rendre son banc beaucoup plus fort juste pour renforcer le soutien dont il dispose au milieu de terrain.

“Il y a certainement un intérêt pour Declan Rice mais West Ham n’envisagerait pas de le laisser partir dans les six prochains jours, mais l’été prochain, il sera l’un des noms dont on parlera.

“Il lui serait presque impossible de déménager maintenant, mais l’été prochain, Rice aura encore deux ans sur son contrat avec West Ham. Je pense que c’est à ce moment-là qu’Arsenal agira pour lui.”

“La blessure d’Elneny a changé la mentalité à Arsenal”

Image:

Il y a des soucis de blessures autour de Mohamed Elneny





Le correspondant de football athlétique David Ornstein sur Back Pages Tonight sur Sky Sports News :

“La peur des fans d’Arsenal, et de tout le monde au club également, est que se passe-t-il s’il y a une blessure à Thomas Partey? Ces derniers temps, en termes de son record de blessures à Arsenal, il s’est beaucoup amélioré, et ce sera un énorme soulagement.

“Granit Xhaka a également été durable. Albert Sambi Lokonga n’a pas si bien réussi quand il est arrivé, donc le sentiment au club était qu’ils étaient suffisants avec Elneny là-bas et il leur fournirait la couverture pour démarrer le transfert marché avec des joueurs attaquants.

“D’où le déménagement de Mudryk, qui est finalement devenu Leandro Trossard. Ils ont également fait venir Jakub Kiwior de Spezia en Italie et il y a des suggestions selon lesquelles même s’il est un défenseur gauche, il peut aller au milieu de terrain si nécessaire.

“Mais la blessure d’Elneny a clairement changé la façon de penser à Arsenal.

“Nous avons en fait vu la même chose à la fin de la fenêtre d’été quand ils avaient poursuivi un large attaquant tout au long de l’été. Cela a fini par être Pedro Neto comme cible principale et ils avaient envisagé Raphinha et d’autres auparavant, mais quand il est apparu que ces accords serait trop difficile et coûteux, ils se sont concentrés sur un milieu de terrain tenant.

“Douglas Luiz d’Aston Villa était la cible, et ils n’ont pas réussi à le faire. Ils ont poussé assez fort le jour de la date limite, et il semble qu’ils aient encore pivoté cette fois-ci maintenant qu’ils ont du renfort en attaque.

“C’est maintenant le milieu de terrain sur lequel ils se concentrent, et il sera très intéressant de voir s’ils vont dépenser beaucoup ou s’ils contractent un prêt et investissent massivement cet été.”

Pourquoi Arsenal ne peut pas attendre

Image:

Thomas Partey et Granit Xhaka ont fait partie intégrante d’Arsenal jusqu’à présent cette saison





Nick Wright de Sky Sports :

L’un des facteurs les plus importants du succès d’Arsenal cette saison est qu’ils ont réussi à garder Partey en forme. Le Ghanéen a cruellement manqué lors de ses périodes d’absence la saison dernière et le bilan d’Arsenal avec et sans lui le prouve.

En fait, tenez également compte de la campagne en cours et le taux de victoire d’Arsenal est de 75% dans les matchs qu’il a commencés, contre seulement 56% dans ceux qu’il a manqués.

L’écart de qualité entre lui et ses adjoints, Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga, est tout simplement trop grand et la blessure de l’Egyptien révèle encore plus le manque de profondeur d’Arsenal.

Attendre jusqu’à l’été, lorsque le club espère recruter Declan Rice de West Ham, est maintenant encore plus risqué qu’il ne l’était et cela signifie qu’il faut agir avant la fenêtre de fin janvier.

Le calendrier d’Arsenal est relativement bon depuis Noël, mais il s’accélère avec une série de quatre matchs de Premier League en 14 jours début février, suivis de la reprise de leur campagne en Ligue Europa en mars.

La charge de Partey devra être gérée afin de minimiser le risque de blessure et cela ne sera possible que si Mikel Arteta réalise son souhait d’une alternative viable à la place du joueur de 29 ans.

Le recrutement d’Arsenal ces dernières années s’est concentré sur le long terme, mais pour le moment, en tête de la Premier League et avec le fardeau supplémentaire des engagements européens à venir, une solution à court terme est nécessaire.

Caicedo pourrait-il être une cible pour Arsenal ?

Image:

Moises Caicedo a été lié à un déménagement à Arsenal





Un rapport dans le Le télégraphe du jour a suggéré que les Gunners envisagent un transfert de 75 millions de livres sterling pour Caicedo et pourraient à nouveau affronter Chelsea sur le marché des transferts alors que la course s’intensifie pour le milieu de terrain de Brighton.

Avec cinq jours avant que la fenêtre ne se ferme, Sky Sports Nouvelles comprend que Chelsea fait toujours pression pour signer Caicedo.

Cependant, la position de Brighton est que Caicedo n’est pas à vendre car le club a pour objectif d’essayer de sécuriser le football européen cette saison et les rapports suggèrent qu’ils ont placé une évaluation de 100 millions de livres sterling sur Caicedo après la dernière tentative des Blues de piller le sud- club de la côte.

Donc, si Arsenal ou Chelsea essayaient d’attirer l’international équatorien, qui a encore deux ans et demi sur son contrat à Brighton, à l’Emirates Stadium, cela pourrait s’avérer difficile à conclure avec cinq jours restants du mercato.

Pourquoi Caicedo est en demande

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avec Arsenal et Chelsea liés au milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo, jetez un œil à ses meilleurs moments en Premier League



Adam Smith de Sky Sports :

Le graphique radar ci-dessous compare le joueur de 21 ans avec tous les milieux de terrain centraux des meilleures ligues européennes cette saison et révèle que ses principaux atouts incluent la distribution générale, la création d’occasions et la victoire en duels.

Caicedo fournit également des qualités de boîte à boîte à partir d’un rôle typique de n ° 6, patrouillant le centre gauche dans les moitiés défensives et adverses dans une mesure presque égale.

L’Équatorien n’a tenté que deux tirs de l’intérieur de la surface en Premier League cette saison et est beaucoup plus enclin à frapper de l’extérieur de la surface – atteignant la cible trois fois sur 10 tentatives à longue distance.

En termes de création d’occasions, Caicedo pénètre fréquemment les lignes d’opposition avec des passes filetées dans les zones centrales, mais a également trouvé des coéquipiers de larges zones.

Le graphique ci-dessous montre comment les passes de Caicedo sont principalement effectuées dans les tiers central et gauche et souligne son influence de boîte à boîte, tandis que le radar de direction de dépassement révèle une précision impressionnante et une vision progressive – avec à peine toutes les passes inclinées vers la sienne. but.

Le milieu de terrain de Brighton est également cool sous la pression, avec seulement deux coéquipiers enregistrant un meilleur taux de rétention de balle lorsqu’ils sont traqués par des joueurs adverses, et est également l’élément clé des phases traditionnelles de Brighton, selon les données de Second Spectrum.

À seulement 21 ans, Caceido offre également une solution et un investissement à long terme et abaisserait encore plus l’âge moyen de la ligue des Gunners. En effet, l’Équatorien a récolté 28 sélections seniors pour sa nation et a joué lors de la Coupe du monde au Qatar.

Certains peuvent reculer devant les frais proposés, mais Caicedo fournit un sérieux courage au milieu de terrain et possibilité de développement, tandis que son contrat restant à l’AMEX, un marché des transferts en plein essor et une concurrence croissante pour les objectifs de transfert poussent les prix à la hausse.

Les clubs font face à une « tâche ardue » pour éloigner Caicedo de Brighton

Image:

Chelsea et Liverpool seraient également intéressés par l’international équatorien





Le correspondant de football athlétique David Ornstein sur Back Pages Tonight sur Sky Sports News :

“Caicedo est un joueur comme Arsenal, comme Chelsea.

“Nous avons vu que Chelsea avait rejeté une offre de 55 millions de livres sterling la semaine dernière. Liverpool et d’autres ont signalé un intérêt, mais Brighton est convaincu que le joueur n’ira nulle part dans cette fenêtre de transfert, et il faudrait bien plus que l’offre de 55 millions de livres sterling de Chelsea pour les inciter même à envisager de le vendre.

“Donc, si 75 millions de livres sterling est la zone vers laquelle Arsenal cherche à aller, c’est plus élevé que ses rivaux. Ils ont clairement de l’argent, étant donné qu’ils sont allés encore plus haut pour Mykhailo Mudryk, qui a fini par déménager du Shakhtar Donetsk à Chelsea.

“Cependant, je risquerais de deviner que Caicedo restera à Brighton dans cette fenêtre particulière. Je ne vois tout simplement pas les clubs atteindre le niveau de dépenses qu’il faudra pour que Brighton se sépare de lui. Il est également sous contrat à long terme. .

“Caicedo a changé d’agent et cette représentation le verra très probablement s’éloigner du stade Amex à un moment donné, que ce soit en janvier ou en été. Mais je pense qu’il serait peu probable à ce stade qu’Arsenal parvienne à retirez-le.

“Bien que les Gunners veuillent investir ou recruter dans leur milieu de terrain, que ce soit un contrat permanent ou un contrat de prêt, car il semble que Mohamed Elneny ait subi un revers de blessure à l’entraînement. Certes, dans les derniers jours de cette fenêtre, le milieu de terrain est à surveiller.

“Il y a eu des rapports selon lesquels Brighton voulait 100 millions de livres sterling pour se séparer de Caicedo, c’est donc l’ampleur de la tâche à accomplir pour Arsenal.”

