Mikel Arteta, Andoni Iraola et Xabi Alonso façonnés par le club de jeunes amateurs Antiguoko dans un pays basque prolifique | Nouvelles du football

Pendant la pause internationale de mars la saison dernière, lorsque le calendrier d’Arsenal s’est finalement arrêté après une série de matches exténuants, Mikel Arteta est retourné dans sa ville natale de Saint-Sébastien.

C’était l’occasion de se déconnecter, ne serait-ce que brièvement, de la pression d’un défi pour le titre de Premier League, et de célébrer tranquillement son 41e anniversaire en compagnie d’amis et de famille.

Mais Arteta a également pris le temps, comme il le fait toujours, de se renseigner sur Antiguoko, le club de jeunes amateurs où sa carrière de footballeur et celles de tant d’autres ont commencé, emmenant ses fils sur un terrain artificiel à la périphérie de la ville pour regarder leurs U15. jouer à la Real Sociedad.

« Quand il vient ici, il m’appelle », raconte Roberto Montiel, l’ancien entraîneur d’Arteta et aujourd’hui vice-président d’Antiguoko. Sports du ciel avec un sourire. « C’était son anniversaire, mais nous étions là sur le terrain à regarder le match, à discuter de la saison d’Arsenal. »

Arteta est même resté par la suite. « Le match s’est terminé à 13h30 et son vol de retour pour Londres était prévu à 16h, mais il a pris des photos avec tout le monde, malgré sa hâte d’arriver à l’aéroport », ajoute Montiel. « Il s’est assuré que personne ne manquerait. »

Arteta a passé ses années de formation avec Antiguoko, de neuf à 15 ans. Il a toujours été désireux de donner quelque chose en retour. Adolescent à Barcelone, il a même demandé que des kits d’entraînement soient fournis à son club d’enfance lors de la signature de son premier contrat de démarrage avec adidas.

« Antiguoko n’est qu’un club local, donc pour un joueur comme Mikel, faire cela pour nous était spécial », déclare Montiel. « Nous avons eu une très bonne relation depuis. Il n’a jamais oublié ses débuts. »

Arteta, avec Unai Emery, Julen Lopetegui et le nouvel entraîneur-chef de Bournemouth Andoni Iraola, est désormais l’un des quatre managers de Premier League de ce coin nord de l’Espagne.

Le quatuor est lié non seulement en étant originaire du Pays basque, mais plus précisément de Gipuzkoa, l’une des trois provinces qui le composent et la troisième plus petite de tout le pays en termes de superficie.

Mikel Arteta, Andoni Iraola, Unai Emery et Julen Lopetegui viennent tous de la province de Gipuzkoa dans la région du Pays basque espagnol.





S’il n’est pas assez remarquable que près d’un quart de la génération actuelle de managers de la Premier League provienne d’une province d’Espagne à peu près équivalente en taille à Surrey, la connexion d’Arteta et Iraola, en tant qu’anciens coéquipiers d’Antiguoko, est encore plus forte.

Cela ne s’arrête pas là non plus.

Cette même équipe d’Antiguoko comprenait Xabi Alonso, un autre natif de Gipuzkoa qui a connu une brillante carrière de joueur avant de passer à la direction, et qui aurait également pu se retrouver à la tête d’un club de Premier League cette saison si Tottenham avait réussi dans ses efforts pour le récompenser du Bayer. Leverkusen.

« C’est incroyable qu’il y ait cinq managers de haut niveau qui viennent de Gipuzkoa, mais c’est encore plus incroyable que trois d’entre eux soient passés par notre club », déclare Montiel.

Xabi Alonso (rangée du bas, à gauche) et Mikel Arteta (rangée du bas, à droite) étaient coéquipiers à Antiguoko (Crédit : Antiguoko)





« Nous avons passé de nombreuses années à développer des joueurs. En ce moment, nous en avons 250 qui jouent en troisième division espagnole et plus.

« Et ces joueurs, ils ne font pas que commencer ici en tant que garçons. Xabi Alonso et Iraola ne nous ont pas quittés avant leur juvénile (U18) années. Arteta était une deuxième année cadette (U15) lors de son passage à Barcelone.

« Donc, vraiment, toute leur formation professionnelle se passe ici. »

« C’est incroyable qu’ils soient même connus »

Arteta était leur star – « sa qualité était brutal« , dit Montiel – mais il n’est pas le seul à conserver un lien étroit avec le club maintenant.

Alonso, un ami proche d’Arteta depuis l’enfance, a également été un visiteur récent. Iraola est même revenu en tant qu’entraîneur, travaillant avec les U18 d’Antiguoko tout en étudiant pour sa licence professionnelle UEFA.

« J’ai commencé ma carrière de joueur là-bas, mais aussi ma carrière d’entraîneur », raconte Iraola Sports du ciel. « Ils font de très bonnes choses. C’est incroyable qu’ils soient même connus. C’est un très, très petit club de Saint-Sébastien. Mais, parmi les académies, c’est un grand club. »

Xabi Alonso, photographié lors d’une récente visite à Antiguoko (Crédit : Antiguoko)





Antiguoko ne dirige que des équipes jusqu’au niveau U18, mais leurs antécédents dans le développement des joueurs, malgré leur statut d’amateur et leurs ressources modestes, leur ont valu la réputation de rivaliser avec les plus grands clubs de la région, à savoir la Real Sociedad et l’Athletic Club Bilbao, qui surveillent leurs joueurs. étroitement et sélectionner leurs meilleurs talents.

« La saison dernière, nous avions 14 joueurs qui ont signé pour La Real, l’Athletic et le Real Madrid », explique Montiel. « Depuis notre 2008 Alevins (U12) groupe, neuf des 16 joueurs d’origine sont maintenant dans des clubs professionnels. »

Mais Antiguoko n’est pas qu’un club nourricier. Ils sont aussi une force concurrentielle. Saison après saison, ils affrontent des équipes de haut niveau du Pays basque, de ses régions limitrophes et au-delà.

« Quand nous avons perdu ces joueurs de 2008 Alevins groupe, nous avons dû faire venir 13 nouveaux garçons », explique Montiel. « Mais lors du premier match de la saison suivante, nous avons affronté le Real et les avons battus, même si la moitié de leur équipe était composée des joueurs qu’ils avaient reçus de nous. «

La fierté de Montiel est évidente et elle transparaît à nouveau lorsqu’il révèle qu’il vient de rentrer de la Coupe d’Oviedo, un prestigieux tournoi de jeunes dans les Asturies voisines où l’équipe d’Antiguoko Juvénile B L’équipe a vaincu des équipes d’Alaves, d’Espanyol, du Real Valladolid et du Deportivo La Corogne pour soulever le trophée.

« Nous étions le seul club là-bas qui n’était pas professionnel, et pourtant nous avons fini champions », se réjouit-il.

Ce n’est que le dernier exemple d’Antiguoko frappant au-dessus de son poids. Alors, comment Montiel l’explique-t-il ?

« Je pense que les exigences que nous imposons aux enfants dès leur plus jeune âge et l’idée de discipline que nous avons au club sont ce qui les aide à grandir », dit-il. « Beaucoup de joueurs qui nous quittent à 18 ans ou moins, ils disent que ce n’est pas la même chose dans leurs prochains clubs.

« De la même manière, quand on parle à de jeunes joueurs talentueux et qu’on les fait entrer dans notre club, ils sont souvent surpris au début par l’intensité des entraînements, la façon dont on travaille, la façon dont on se consacre aux joueurs et comment nous les coachons.

« Je pense que c’est un élément clé qui joue en notre faveur. A l’extérieur, ils ne jouent pas avec la même force. Ils n’ont pas la même idée d’aller au combat. Les joueurs qui nous viennent de Valence, par exemple , disons que c’est un style de football qui est beaucoup plus agressif, plus sur le corps, sur le combat.

« Je pense que cela a une influence. Si une équipe de Gipuzkoa ou du Pays basque joue contre le Real Madrid, OK, ils pourraient ne pas gagner. Mais en termes de deuxièmes balles, de duels, d’agression et de combat pour chaque balle, ils seront toujours là . »

Dehors, ils ne jouent pas avec la même force. Ils n’ont pas la même idée d’aller au combat. C’est un style de football qui est beaucoup plus agressif, plus sur le corps, sur le combat

Arteta, Iraola et Alonso ont porté ce même rythme de travail et cette même compétitivité dans leur carrière de joueur et, comme Emery et Lopetegui, ils sont désormais définis par les mêmes qualités de managers.

« C’est quelque chose que, à Gipuzkoa, nous avons dans le sang », déclare Montiel. « Dès l’enfance, on vous apprend à savoir rivaliser. Vous pouvez gagner ou perdre, mais vous devez toujours rivaliser. »

Iraola le voit de la même manière.

« Je pense qu’il y a une grande culture du football là-bas », dit-il. « De plus, le rythme de travail est garanti. Nous sommes généralement des travailleurs acharnés – pas seulement en termes de football. Nous sommes habitués à travailler dur et nous avons de la discipline.

« Ce sont des choses qui, en tant que manager, ont de la valeur. Mais, au final, ce n’est qu’une petite partie. À partir de là, vous devez être prêt à vous améliorer chaque jour et à faire vos preuves chaque jour. »

Les entraîneurs d’Antiguoko travaillent dur pour inculquer cette attitude dès le plus jeune âge et Ander Murillo est un autre joueur devenu entraîneur à en avoir bénéficié. Après avoir gravi les échelons à Antiguoko, l’ancien défenseur a ensuite joué pour l’Athletic Club Bilbao aux côtés d’Iraola.

Image:

Andoni Iraola a disputé 510 matchs avec l’Athletic Club Bilbao après ses débuts à Antiguoko





« C’est un club qui aime les enfants et aime améliorer les enfants, afin de les préparer à la prochaine étape », a déclaré Murillo. Sports du ciel.

« Écoutez, chez nous, à Saint-Sébastien, Antiguoko se bat avec la Real Sociedad pour signer des enfants dès leur plus jeune âge. Puis, après cela, ils les préparent à devenir professionnels.

« Ils fonctionnent bien, et il est également important qu’ils aient cette tradition de tant de joueurs qui finissent par être des professionnels, avec de bonnes carrières. C’est un appel pour plus d’enfants, je pense.

« Mais la chose la plus importante est l’amour de l’amélioration et leur façon de travailler. »

« Le football est quelque chose d’euphorique ici »

Dans les cas d’Arteta, Iraola et Alonso, le contexte compte aussi.

Le trio est né à une époque où les clubs basques dominaient le football espagnol, la Real Sociedad remportant deux titres consécutifs en Primera Division en 1981 et 1982 et l’Athletic Club Bilbao faisant de même en 1983 et 1984.

Image:

Un jeune Mikel Arteta pose avec un trophée à Antiguoko (Crédit : Antiguoko)





« Cela a créé une énorme passion ici », explique Montiel.

« C’était la première fois que la Real Sociedad le gagnait. Depuis lors, je pense que cette joie et cette soif de gagner se sont maintenues.

« Le football est vraiment quelque chose d’euphorique pour les gens ici. Ils le vivent vraiment. C’est le numéro un.

« Il y a une loi basque qui dit que les enfants ne peuvent pas seulement jouer au football à l’école. La plupart du temps, un enfant doit faire un semestre de basket-ball et un semestre de handball également. Mais tout ce qu’il veut vraiment, c’est jouer au football. .

« Il y a une énorme passion pour ça ici.

« Les enfants sont avec le ballon dès leur plus jeune âge. »

Antiguoko cherche à exploiter cette passion, mais leur succès dans le développement des joueurs, bien qu’unique pour un club de leur statut d’amateur, se résume à l’identité de la région ainsi qu’à leur méthodologie – et ils ne sont pas les seuls à s’y engager.

C’est un club qui aime les enfants et aime améliorer les enfants, afin de les préparer à la prochaine étape

Dans la province voisine de Biscaye, l’Athletic Club Bilbao a maintenu son statut de premier plan pendant 94 années consécutives, bien qu’il n’utilise que des joueurs du Pays basque environnant.

La Real Socieded, bien que plus flexible dans son approche, a le même esprit, obtenant une finale en Ligue des champions en Liga la saison dernière avec une équipe première contenant 17 diplômés de l’académie.

Mais de retour à Antiguoko, ils n’hésiteraient pas à souligner que quatre de ces 17 diplômés de l’académie – dont les personnalités clés Martin Zubimendi et Igor Zubeldia – étaient d’abord des joueurs d’Antiguoko.

Ainsi se poursuit l’extraordinaire chaîne de production.

Avec la même discipline, la même compétitivité et la même soif d’amélioration qu’Arteta, Iraola et Alonso, peut-être que Zubimendi et Zubeldia prendront un jour les talents aiguisés à Antiguoko dans la direction.