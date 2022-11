Mikel Arteta analyse ses moments déterminants à Arsenal alors que l’Espagnol atteint le cap du 150e match en charge | Nouvelles du football

Le 150e match de championnat de Mikel Arteta à la tête d’Arsenal s’est terminé par une victoire 1-0 sur Chelsea. Si le manager d’Arsenal remporte son 151e contre les Wolves, Arsenal – qui a réalisé son meilleur début de saison en championnat de l’histoire du club – sera en tête du classement à Noël

Cela a été une introduction à grande vitesse, cahoteuse et parfois turbulente dans la gestion, mais pour le moment, Arsenal et Arteta regardent le reste de haut.

Il y a eu des moments déterminants en cours de route, mais alors qu’Arteta et moi nous asseyons et réfléchissons à ses presque trois années à la tête, ce ne sont pas les trophées ou les victoires qui sont les moments les plus gratifiants pour lui, mais quelque chose de bien plus significatif.

“Je suis vraiment fier, surtout d’une chose – que nous avions un club qui était dans une situation difficile et aujourd’hui nous avons un club dont moi et nous pouvons être fiers”, a-t-il déclaré.

Le voyage d’Arteta a commencé par un match nul 1-1 contre Bournemouth. Il se souvient de la pluie, de la nervosité, du sentiment de privilège et d’honneur lorsqu’il est sorti et de l’équipe qu’il a choisie.

Seuls trois – Bukayo Saka, Reiss Nelson et Granit Xhaka – sont encore au club. Je les appelle des “survivants”, mais Arteta me met au clair alors que nous discutons de l’évolution de l’équipe.

“Ils font partie de ce voyage. Cela a été très intense et je suis très reconnaissant envers tous les joueurs qui ont fait partie de ce voyage. Ils ont tous ajouté à ce qui se passe maintenant, c’est sûr, et à faire de nous de meilleurs entraîneurs. Ça a été un absolu plaisir, j’ai vraiment apprécié.”

Le premier match de Mikel Arteta en tant que manager d'Arsenal était contre Bournemouth





Ce jeu a donné à Arteta son premier aperçu de la vie en tant que patron. Il savait, ayant travaillé sous Pep Guardiola, que “lorsque vous êtes entraîneur adjoint, les balles vont à la personne qui est à côté de vous”, mais il n’était pas préparé à la difficulté de laisser tomber un joueur.

“Vous leur dites que vous n’êtes pas capable de faire votre métier”, a-t-il expliqué. “Je prends [away] la plus belle partie de la semaine, qui est le week-end ou le match en milieu de semaine. C’est douloureux. La façon dont j’ai appris mon métier et la façon dont j’étais en tant que joueur, je pense qu’il vaut mieux leur dire clairement et leur donner les raisons.”

Game 28 – Battre Chelsea en finale de la FA Cup

Mikel Arteta a remporté la FA Cup lors de sa première saison en tant que manager d'Arsenal





Nous avançons rapidement vers le match 28 – Arteta et une journée victorieuse à Wembley pour Arsenal alors qu’ils battaient Chelsea en finale de la FA Cup.

Réfléchissant au match, il a déclaré: “C’était arrivé très tôt et c’était très spécial. C’était après le verrouillage, il suffit de regarder les photos du stade vide, c’était plus dommage. Nous l’avons apprécié, mais ce n’était pas le J’adorerais faire ça avec nos supporters dans ce stade.”

Certains managers passent toute leur carrière sans mettre la main sur l’argenterie, alors qu’est-ce que cette victoire a fait si tôt dans sa carrière de manager ?

“Les choses tournent si vite. C’est génial, c’est si difficile de gagner, surtout dans cette ligue. Si vous ne voyez pas gagner un trophée comme un échec, vous allez être dans votre propre chambre déprimé et ne pas vous sentir bien à propos de ce que vous Vous devez donc être vous-même, y croire, y travailler et faire de votre mieux. C’est tout ce que nous pouvons faire.

Game 53 – La victoire du Boxing Day met fin à une série de 56 jours sans victoire

Mikel Arteta célèbre avec ses joueurs après avoir battu Chelsea le lendemain de Noël en 2020





Le match n ° 53 “a changé beaucoup de choses”, a déclaré Arteta, en repensant à la victoire contre Chelsea le lendemain de Noël 2020. Cela faisait 56 jours qu’Arsenal n’avait pas réussi à gagner en championnat. Les stades étaient vides – l’équipe était aux prises avec un manque de connexion avec les fans.

“Il y avait un énorme mur, c’était vraiment difficile pour eux”, a déclaré le patron d’Arsenal. “Ce match est arrivé à un moment vraiment important. Je n’aime pas distinguer un joueur, mais je pense probablement à Emile Smith Rowe – c’est le moment où il apparaît vraiment dans l’image et quelque chose a changé et cela a aidé à changer d’élan. .”

Cette saison-là, Arsenal a terminé huitième. Arteta a été fortement soutenu dans la fenêtre de transfert avec des goûts de Ben White et Aaron Ramsdale rejoignant le club.

Game 109 – Gagner le derby du nord de Londres

Trois matchs après le début de la saison, Arsenal était en bas du tableau et sans victoire. Puis vint le match n ° 109 pour Arteta – une victoire 3-1 dans le derby du nord de Londres contre Tottenham en septembre 2021.

“Je le regarde et j’ai la chair de poule”, se souvient-il. “Ce sentiment parce que regardez le stade, c’est complètement différent. Je l’ai dit à plusieurs reprises, le soutien que nous avons, la connexion et l’unité que nous avons au club et ce que ces gens qui sont juste derrière l’équipe ont fait pour le club, c’est incroyable.

“Nous ne pourrions pas nous passer d’eux. J’en suis sûr. L’équipe a fait de cette journée une journée très spéciale pour eux et une journée formidable à passer avec eux, c’est sûr.”

Ce jour-là, Thomas Partey et Xhaka ont rassemblé le milieu de terrain – un partenariat qui a prospéré cette saison, malgré la carrière de Xhaka à Arsenal qui se rapproche plus que jamais de la fin.

Arteta a placé sa foi et sa confiance en Xhaka, qui a ensuite remboursé son manager. Il y a eu des moments où il a admis qu’il se demandait s’il s’était trompé sur certains des appels difficiles.

“Cela a pris des décisions et des combats et des moments où vous avez des doutes sur vous-même et sur la question de savoir si cela va fonctionner”, a-t-il déclaré.

“Vous jouez contre Norwich à domicile et vous dites” eh bien, nous devons éliminer celui-ci après en avoir perdu trois “- vous êtes sous pression et vous devez livrer.

“J’ai beaucoup de gens, de plus en plus d’autres sports, auxquels je peux faire appel à cette époque.”

Game 128 – Le défi européen s’effondre

Le prochain match aurait peut-être eu un peu moins d’importance dans la croissance de cette équipe s’il avait été joué à sa date d’origine, mais le derby du nord de Londres réorganisé est devenu le box-office. Les Spurs ont remporté celui-ci – 3-0, en mai de cette année.

Deux des grands rivaux du jeu à la poursuite d’une place en Ligue des champions au cours des dernières semaines de la saison. Arsenal était en pole position mais leur défi européen s’est effondré lors du 128e match d’Arteta en charge. L’injustice qu’il a ressentie face à l’expulsion de Rob Holding est encore fraîche.

Il a réfléchi: “C’était un grand moment pour nous et nous savons ce qui s’est passé. C’était un moment difficile parce que nous l’avions et nous l’avons perdu.”

Quelques jours plus tard, la défaite contre Newcastle était un autre coup de marteau pour les ambitions de la Ligue des champions.

“C’était une conséquence de ce qui s’est passé dans le derby, mais très difficile à prévoir. Ce que j’ai vu à l’entraînement deux jours avant, la veille, quand je les ai vus dans leur échauffement, j’ai dit qu’ils étaient prêts à partir.

“Et puis vous y allez et – c’est la beauté de ce sport – tout s’effondre et vous devez réagir.”

La pression et les attentes ont changé alors que le club se rapprochait du prix, mais les joueurs n’ont pas répondu comme Arteta l’avait espéré.

Arsenal livre cette saison

Il y a eu des questions sur la mentalité de cette équipe d’Arsenal cette saison mais, la défaite contre Manchester United mise à part, l’équipe a trouvé les réponses.

“J’espère que nous avons appris – vous devez être à nouveau dans cette situation et ensuite livrer.”

Livre qu’ils ont, avec six victoires en championnat lors de leurs sept derniers, dont des triomphes sur Liverpool et Tottenham avant la victoire contre Chelsea la semaine dernière. La réaction d’Arteta au coup de sifflet final a raconté sa propre histoire.

C’était quelque chose de grand qui donne à tout le club un réel sentiment de conviction. La progression, la maturité et le courage de sa jeune équipe l’ont, avoue-t-il, un peu surpris.

Ils ont grandi en tant que groupe, tandis qu’Arteta a également évolué. Il admet avoir changé en tant qu’entraîneur, personne et père à bien des égards au cours des trois dernières années.

“Ils avaient besoin de quelqu’un pour se tenir le dos et se sentir protégés et quelque chose auquel ils pourraient s’accrocher lorsque je les ai rejoints pour la première fois”, a-t-il expliqué.

“Maintenant, ils ont besoin de quelqu’un qui va les défier à l’étape suivante et qui va vraiment les pousser à essayer de réaliser leur potentiel.”

Potentiel qui les a amenés au sommet – donc la vraie grande question est, peuvent-ils y rester ?

“Nous voulons être là. Nous devons mieux jouer chaque jour. Et c’est ce que je dis aux garçons – mieux nous jouons, plus nous aurons de chances de gagner plus de matchs de football.

“On connaît la concurrence, quand c’est [finished]. Et j’ai dit [it’s] trop tôt [to judge]mais jusqu’à présent, nous l’avons fait.”

