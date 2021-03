Mikel Arteta affirme que Tottenham a bénéficié d’un avantage injuste dans le derby du nord de Londres

Mikel Arteta a affirmé que Tottenham avait reçu un avantage injuste avant le derby du nord de Londres.

L’UEFA a annulé les relations de Tottenham en Ligue Europa avec le Dinamo Zagreb parce que leurs voisins du nord de Londres ont été tirés au sort à domicile le même soir.

Cela signifie que Tottenham sera à la maison jeudi prochain, trois jours avant le derby du nord de Londres, tandis qu’Arsenal fera face à un voyage exténuant à Athènes pour jouer à l’Olympiacos.

La décision a déconcerté et mis en colère les supporters d’Arsenal car les supporters ne sont de toute façon pas autorisés à entrer dans les stades, mais l’UEFA a insisté sur le fait que c’était un problème de sécurité et Arteta dit qu’Arsenal doit utiliser le sens de l’injustice pour se déclencher.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «Malheureusement, cela ne changera pas. Nous pouvons élever nos voix et nous devons le faire parce que nous voulons que deux équipes jouent dans des conditions égales.

«Mais la décision a été prise et c’est tout. Je ne veux pas utiliser une seule excuse pour ce jeu en disant «oh, ils ont un avantage». Donc non, je vais probablement utiliser cela pour en profiter. Et c’est tout. »

Arteta a également déclaré qu’Arsenal prévoyait de discuter d’un nouvel accord avec Alexandre Lacazette avec l’attaquant des Gunners, un objectif pour Monaco cet été, son contrat actuel se déroulant vers la dernière année.

«Il a un contrat avec nous. Il a très bien joué l’autre semaine. C’est exactement ce que nous lui demandons de faire. Je suis vraiment content de lui et les discussions sur son contrat auront lieu bientôt et nous verrons ce qui se passera », a déclaré Arteta.