Mikel Arteta admet qu’il est sous pression au milieu de la reconstruction d’Arsenal

Mikel Arteta regarde des clubs comme Leicester et apprécie le travail qu’ils ont accompli au cours des deux ou trois dernières années.

Il voit les éléments de base qu’ils ont mis en place et les récompenses qu’ils en récoltent maintenant.

Il sait qu’Arsenal doit jeter des bases similaires, mais n’est pas aveugle au fait qu’ils doivent également passer aux niveaux suivants.

Parce que s’ils ne le font pas, ils prendront du retard comme les adversaires de dimanche et encore plus loin du rythme établi par Manchester City et Liverpool.

Arteta a déclaré: «Il y a beaucoup de clubs qui ont fait cela ces dernières années.

«Vous devez constamment faire évoluer cette équipe et si vous ne l’avez pas fait depuis un an ou deux, vous êtes rattrapé par d’autres clubs.

«Vous voyez ce que Liverpool a fait en quelques années et l’équipe qu’ils ont pu développer.

«Manchester City a deux équipes, mais pourquoi?