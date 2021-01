Mikel Arteta admet que son prochain défi est d’empêcher Arsenal d’être juste une équipe de coupe.

Le patron des Gunners, Arteta, a soulevé la FA Cup lors de sa première saison en charge et se souvient avoir tendu le trophée en tant que joueur d’Arsenal.

Ces succès de coupe ont été des tournants majeurs pour le club, car en 2014, l’équipe d’Arsène Wenger a vu Hull City remporter son premier trophée en neuf ans.

Arteta a ensuite remporté une victoire extrêmement impressionnante sur Chelsea l’été dernier pour assurer une place européenne et également remporter la FA Cup pour une 14e fois record.

Ils affrontent maintenant Southampton deux fois en quatre jours et Arteta admet qu’un plus gros test pour n’importe quelle équipe est d’être cohérent et d’atteindre des niveaux «fous» au cours d’une saison.

Arteta a déclaré: «La première fois que j’ai gagné, c’était l’un des plus beaux moments. Cela faisait neuf ans que le club n’avait pas remporté de trophée.

«L’unité que nous avons créée cette année-là, tout le monde faisait pression et voulait le faire parce que cela faisait si longtemps. Nous voulions tous le faire aussi pour Arsène car il protégeait vraiment tous les joueurs.

«C’était l’une des plus grandes satisfactions, en tant que groupe, de livrer cela au club, et vous avez pu voir la réaction des fans lors du défilé le lendemain, et pour Arsène aussi, je pense que c’était un moment de gratitude de la part de tous. les joueurs vers lui.