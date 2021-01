Mikel Arteta a fait l’éloge du «remarquable» Sam Allardyce avant que les vieilles rivalités ne se rallument aux Aubépines.

Big Sam avait l’habitude de se mettre sous la peau de l’ancien patron Arsene Wenger comme peu d’autres managers alors qu’Arteta était joueur aux Emirats.

Il y a certainement eu quelques gémissements de la part des fans d’Arsenal lorsque Allardyce a pris le relais à West Brom quelques semaines seulement avant leur rencontre.

Le patron de West Brom, Allardyce, avait une emprise incroyable sur Arsenal alors qu’il était en charge de Bolton avant de passer à West Ham, Blackburn puis Everton.

Allardyce a ensuite relancé les hostilités après avoir succédé aux Hawthorns le mois dernier lorsqu’il a déclaré qu’Arsenal faisait «absolument» partie de leurs rivaux de relégation.

Mais Arteta insiste sur le fait qu’il n’a que de l’admiration pour Allardyce avec Arsenal à la recherche de trois victoires en une semaine tandis que West Brom a besoin d’un autre miracle Big Sam pour rester debout.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «Je ne suis pas dans le vestiaire pour savoir exactement ce que les joueurs vont ressentir, mais en jouant contre Sam, vous savez qu’il va toujours rivaliser avec vous dans le match.

«Il va rendre les choses vraiment difficiles et il a un style et une identité qui rendent ses équipes vraiment efficaces et quand vous créez cette rivalité, c’est parce que les équipes souffrent de jouer contre lui, donc il fait vraiment très bien son travail.