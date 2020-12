Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que son équipe avait de «gros problèmes» si leurs rencontres festives ne se déroulaient pas comme prévu.

Les Gunners affronteront Chelsea, Brighton et West Brom pendant huit jours entre le Boxing Day et le 2 janvier.

L’équipe d’Arteta se situe à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation de la Premier League et a vu sa confiance prendre un autre coup sûr avec une défaite 4-1 à domicile contre Manchester City en quarts de finale de la Coupe Carabao.

L’Espagnol a maintenant apparemment admis que son équipe pourrait faire face à une bataille pour la survie si elle ne change pas les choses immédiatement alors qu’il a concédé que leurs trois prochains matchs décideraient de leur saison.

S’exprimant après leur défaite contre City, Arteta a déclaré à Sky Sports: «Nous devons renverser la vapeur, il n’y a aucun doute.

«Si nous ne le faisons pas, nous avons de gros problèmes. C’est le moment qui va décider de notre saison.

Plus tôt cette semaine, Arteta a déclaré qu’il voulait que «des combattants et non des victimes» les aident à se remettre sur les rails.

Après le match, il a ajouté: «Eh bien, je suis concentré sur les combattants que nous avons.