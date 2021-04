Mikel Arteta a admis que l’obtention de résultats positifs sur le terrain – à commencer par la victoire sur le Slavia Prague jeudi – est le seul moyen de convaincre les critiques d’Arsenal que le club avance sous sa direction.

Arteta a remplacé Unai Emery en décembre 2019 et a mené Arsenal à la victoire en finale de la FA Cup à la fin de sa première saison en charge, mais a subi des pressions cette campagne avec les Gunners neuvième en Premier League et hors des deux compétitions de coupe nationales.

La forme incohérente de la ligue d’Arsenal signifie que gagner la Ligue Europa pourrait être le moyen le plus réaliste de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine, les vainqueurs de la compétition étant autorisés à entrer en Ligue des champions.

Mais ils doivent vaincre des adversaires coriaces au Slavia Prague, qui a marqué un but égalisateur au temps additionnel pour assurer un match nul 1-1 aux Emirats la semaine dernière et ayant déjà éliminé Leicester et les Rangers.

Lorsqu’on lui a demandé si Arsenal devait gagner jeudi pour démontrer ses progrès continus avec lui à la barre, Arteta a déclaré: « Absolument.

« La seule chose tangible, ce sont les résultats. Que vous fassiez du bon travail ou non, vous ne serez jugé que sur les résultats.

Image:

Bukayo Saka d’Arsenal s’est blessé à la cuisse contre Sheffield United dimanche, mais est apte à affronter le Slavia Prague jeudi.



« En interne, vous savez ce que vous faites et vous pouvez avoir de nombreuses façons différentes de juger. Mais au final, les résultats sont la seule chose importante à l’extérieur, pour avoir la perception que nous allons dans la bonne direction. »

Une défaite contre le Slavia signifierait que la seule route d’Arsenal vers l’Europe la saison prochaine se ferait via la Premier League, où l’équipe terminant cinquième se qualifie pour les phases de groupes de la Ligue Europa.

Les vainqueurs de la FA Cup sont également inscrits – s’ils terminent également dans le top cinq de la Premier League, leur place en Ligue Europa revient au club qui termine sixième du championnat.

Arsenal est actuellement neuf points derrière Chelsea, cinquième, et sept derrière Liverpool, sixième, avec seulement sept matches de Premier League à jouer.

Mais Arteta n’envisagera pas la possibilité de ne pas se qualifier pour l’Europe la saison prochaine et insiste sur le fait qu’il n’a pas commencé à élaborer de plans d’urgence pour l’été au cas où ils manqueraient la compétition continentale.

« Non, parce que je ne veux transmettre rien de tout cela à aucun des joueurs ou à qui que ce soit du club », a-t-il déclaré.

Arsenal a reçu un coup de pouce avant le voyage à Prague avec la nouvelle que Bukayo Saka et Emile Smith Rowe seront aptes à disputer le match retour des quarts de finale.

Image:

Pierre-Emerick Aubameyang est un doute avant le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa jeudi



Cependant, les Gunners ont des doutes sur la forme physique de Pierre-Emerick Aubameyang et Martin Odegaard, et lorsqu’on leur a demandé s’ils figureraient jeudi, Arteta a déclaré: « Je ne sais pas.

« Nous devons voir aujourd’hui (mercredi) comment ils vont. Hier, aucun d’entre eux ne pouvait s’entraîner. J’espère qu’aujourd’hui … c’est une journée plus ensoleillée alors peut-être que c’est mieux! »

‘Balogun deal très proche’

S’exprimant avant le voyage à Prague, Arteta a confirmé que Folarin Balogun est « très proche » de la signature d’un nouvel accord avec Arsenal – comme l’a rapporté Actualités Sky Sports La semaine dernière.

Image:

Folarin Balogun est prêt à engager son avenir à Arsenal, son club d’enfance



Le contrat de l’attaquant de 19 ans expire à la fin de la saison et il a été lié à de nombreux clubs, mais Arteta dit que lui et le club l’ont convaincu de rester dans le nord de Londres.

« Nous allons le rendre officiel quand ce sera officiel et que tout sera fait », a déclaré Arteta. « Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours été très convaincu qu’il voulait rester au club. Nous voulons qu’il reste et nous sommes très proches.

« [We had to] comprendre pourquoi il en est arrivé au point qu’il pensait vraiment quitter le club de football après avoir été élevé ici, et le sentiment qu’il avait construit envers le club.

« Une fois que vous avez compris sa position, essayez d’expliquer ce que vous voulez faire, à quel point il va être impliqué dans le projet. Ensuite, obtenez l’engagement total du club et d’Edu (directeur technique), qui, je pense, a fait un travail incroyable. «

Balogun a fait ses débuts à Arsenal contre Dundalk en octobre et a marqué son premier but des Gunners lors de la victoire contre Molde un mois plus tard.

L’international anglais U20, né aux États-Unis, a inscrit deux buts en cinq matches au total cette saison.