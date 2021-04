Mikel Arteta admet Arsenal «désorganisé» en première mi-temps à Villarreal – mais le patron des Gunners reste confiant | Actualités du football

Mikel Arteta a critiqué le départ « désorganisé » d’Arsenal à Villarreal, mais reste confiant qu’ils peuvent triompher en demi-finale de la Ligue Europa après avoir marqué un but à l’extérieur lors de la défaite 2-1 au match aller.

Arsenal a traîné 2-0 en première mi-temps face à l’ancien entraîneur Unai Emery et a été encore secoué après la pause lorsque Dani Ceballos a vu rouge.

Mais le penalty de Nicolas Pepe à la 73e minute – remporté par Bukayo Saka – a donné l’espoir aux Gunners et signifie qu’ils ont inscrit un but potentiellement inestimable à l’extérieur dans l’étape décisive aux Emirats jeudi prochain.

Arteta était frustré par la performance de son équipe en première période, mais a déclaré qu’il pensait que le coup de pied de Pepe maintenait la rencontre très vivante à l’approche du décideur de jeudi.

Image:

Pepe a gardé son sang-froid du point de penalty pour Arsenal contre Villarreal



« Nous ne voulions pas venir ici et perdre de toute évidence, mais la façon dont le jeu s’est développé, étant 2-0 et avec 10 hommes, c’est probablement le meilleur résultat que nous pouvions avoir », a déclaré Arteta. BT Sport.

« Ils étaient deux moitiés différentes. Nous avons commencé à être nous. En première période, il y a eu tellement de moments que nous n’étions pas nous. Nous n’étions pas clairs avec notre haute presse, nous étions désorganisés, nous n’étions pas précis avec le balle et nous n’avions pas assez de contrôle.

«Nous n’avions pas assez de menace ou de désir d’attaquer la surface, mais en seconde période, c’était complètement différent.

« Nous sommes très habitués à cela (Bukayo Saka joue bien) cette saison, mais cela nous dit que nous devons faire beaucoup plus car nous ne pouvons pas toujours compter sur lui.

« Bernd Leno a été très bon, à 2-0, la chance avec Gerard Moreno, il nous a sauvés, et à la fin nous avons eu une grosse chance avec Auba de faire match nul.

« Je suis confiant, nous avons une chance de gagner [the tie], ça c’est sûr. »

Interrogé sur l’ambiance dans le vestiaire à temps plein, il a déclaré: «Eh bien, en comparant comment c’était à la mi-temps, c’est très différent.

« Je leur ai dit: » Nous avons une opportunité. C’est un grand défi que nous avons devant nous, mais nous avons la possibilité de le faire. Mais ça doit être maintenant. Dans le match retour, ça va être. trop tard. Nous devons le changer tout de suite. Si nous sommes capables de le faire, nous allons arriver ici dans une position complètement différente ».

« Nous avons encore eu un autre incident, qui était le carton rouge et jouer avec 10 hommes contre cette équipe, et l’équipe est allée à un autre niveau à nouveau et nous avons obtenu le but. »

Arteta explique le manque d’attaquant partant

Image:

Pierre-Emerick Aubameyang est entré en jeu en seconde période, mais Arsenal a commencé le match sans attaquant reconnu



Le onze de départ d’Arsenal ne comprenait pas d’attaquant reconnu, bien que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang soit revenu parmi les remplaçants.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Arteta a expliqué pourquoi il avait créé son équipe de cette façon et la panne de son système en première mi-temps.

« C’est la façon dont nous avons préparé le match et la décision que j’ai prise, pensant que c’était la meilleure façon de jouer, mais le match était différent après quatre minutes », a-t-il déclaré.

«Il est donc difficile d’évaluer si cela fonctionnerait ou non, étant donné que les coups de pied arrêtés l’ont également changé et après, nous devons l’aborder d’une manière différente.

« La raison principale [the system didn’t work] c’était qu’après avoir concédé le but, nous nous sommes désorganisés … Nous ne nous sommes pas donné la chance de nous placer dans le dernier tiers pour faire ce que nous voulions faire parce que nous n’étions pas aussi précis sur le ballon donc dans l’ensemble, n’était pas le meilleur.

« Nous avons commencé la seconde période avec les mêmes joueurs d’une manière complètement différente. Nous avons parfois joué avec trois attaquants, et nous n’avons marqué aucun but plusieurs fois dans la saison, c’est donc une décision que j’ai prise et c’est tout. »

Saka: Nous nous sommes donné une chance

Image:

Bukayo Saka en action pour Arsenal à Villarreal



Bukayo Saka a admis son propre soulagement lors de la récupération d’Arsenal après un début bâclé et pense que ses coéquipiers sont capables de battre n’importe qui quand ils « jouent correctement ».

« Il y a beaucoup de points positifs qui sont tous venus en seconde période mais c’est une demi-finale de la Ligue Europa, pour commencer le match comme nous l’avons fait, c’est impossible », a-t-il déclaré. BT Sport.

«Nous n’avons pas créé, nous avons perdu des duels, nous étions passifs. C’est vraiment frustrant de regarder en arrière mais je suis juste heureux que nous nous soyons relevés et que nous nous soyons donné une chance.

«Nous avons montré en seconde période que nous étions meilleurs qu’eux, même avec 10 hommes, nous dominions.

« C’est à nous de décider. Quand nous jouons correctement, nous pouvons battre n’importe qui. »

Emery: Nous méritions la victoire

Le manager de Villarreal, Unai Emery, pense que son équipe méritait de gagner et aura le même plan de match avant le match retour de la semaine prochaine aux Emirats.

« En seconde période, nous avons commencé au début avec un peu plus de défense car ils nous ont poussé dessus mais après, nous avons eu des chances de marquer le troisième but et c’est notre plan », a-t-il déclaré à BT Sport.

« Ensuite, les deux expulsions ont changé le match, mais le penalty n’est pas un penalty. Je pense que nous méritions cette victoire et nous méritons de le faire avec plus de différence. [of goals], mais nous y rejouons avec le même plan, en pensant au contrôle et à jouer avec notre personnalité et à montrer comment nous pouvons jouer et amener les performances au match retour. «