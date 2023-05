Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a utilisé des extraits du documentaire Amazon de la saison dernière pour motiver ses joueurs pour une victoire « vengeance » contre Newcastle à St. James ‘Park dimanche.

Les Gunners ont perdu le match correspondant 2-0 en mai dernier lors de leur avant-dernier match de Premier League et ont fini par manquer une place en Ligue des champions par deux points face à leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham.

Le documentaire « Tout ou rien » d’Amazon a présenté les conséquences de cette défaite en détail et Arteta a montré à ses joueurs les images avant le match de dimanche, que son équipe a remporté 2-0.

« Nous devions le ressentir », a déclaré Arteta. « Il ne suffisait pas d’en parler, nous devions le ressentir, nous devions le voir, nous devions reconnaître nos visages. Pas seulement les joueurs, mais aussi ce que cela signifiait pour le personnel. C’est le football. Vous pouvez gagner ou perdre mais ce sentiment que nous n’en avons pas fait assez ce jour-là, il fallait y remédier.

« Je regardais la vidéo donc je n’ai pas vu leurs visages. Pas besoin d’être un génie pour le voir. Le mot était ‘douleur’ ​​et ensuite le désir de vengeance. Je pense qu’ils avaient ça aujourd’hui dans le ventre .

« Quand vous avez des points d’interrogation, vous devez les résoudre tout de suite. Quand vous avez les émotions que nous avons eues l’année dernière dans ce vestiaire, vous devez les ressentir à nouveau, réaliser à quel point elles sont méchantes et ensuite trouver un moyen d’aborder le jeu différemment. parce que les demandes allaient être différentes de l’année dernière.

« Les garçons l’ont extrêmement bien fait, donc je suis vraiment fier d’eux. »

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a ouvert le score avec un effort à longue portée après 14 minutes et il a déclaré à Sky Sports : « L’année dernière ici a été l’un des jours les plus difficiles de ma carrière pour être honnête. Après avoir perdu quelques points, après le match contre Man City, revenir et battre Chelsea, puis revenir ici et gagner à nouveau, je pense que cela montre la mentalité, cela montre tout le chemin parcouru.

« Nous devons continuer, nous devons continuer à creuser et à nous battre jusqu’à la fin. Je pense que nous avons montré quelque chose de spécial aujourd’hui. Venir ici et gagner n’est pas facile, la façon dont nous l’avons fait aussi. Nous avons dû être très intelligents, nous devons parfois être un peu laids et je pense que c’est un grand pas pour nous ; une jeune équipe, venir ici et faire tout ce que nous avons fait, je pense que cela montre que nous avons parcouru un long chemin. »

Et le gardien Aaron Ramsey a admis que le fait de regarder les images du documentaire avait contribué à motiver les Gunners.

« Il (le match de l’année dernière) n’a été mentionné qu’à la réunion juste avant notre départ de l’hôtel. Le manager nous a montré un extrait du documentaire de l’année dernière, a montré tous nos visages, y compris le personnel, montrant à quel point nous nous sentions blessés », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Nous avions ce désir ardent dès que nous avons quitté l’hôtel que ce n’allait pas être pareil aujourd’hui. Cela nous a peut-être donné une motivation supplémentaire. Quand nous avions besoin de creuser profondément, cela nous a vraiment aidés. »