Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait dit à son équipe qu’il «détruirait» le joueur qui aurait divulgué des informations privilégiées aux médias.

Le patron des Gunners est sous une énorme pression après la dernière défaite décevante de son équipe, avec la défaite 1-0 contre Burnley dimanche, ce qui signifie qu’ils n’ont maintenant remporté qu’un de leurs huit derniers matchs de Premier League.

On prétend qu’Arteta a perdu le soutien de certains à l’intérieur du vestiaire, et à moins que leur forme ne se retourne très bientôt, son travail pourrait bien être en danger.

Et selon un rapport de Football London, l’Espagnol est déterminé à trouver la source des récentes fuites dans la presse et à les bannir de l’équipe.

Ils affirment qu’Arteta a tenu une réunion interne avec son équipe dans laquelle il a clairement indiqué que le coupable serait traité de la manière la plus forte possible.

Cela survient après que les détails d’un éclatement au terrain d’entraînement le mois dernier entre David Luiz et Dani Ceballos soient devenus publics, ce dernier étant réputé avoir été laissé le nez en sang.

Arteta a exprimé sa frustration à propos de l’incident peu de temps après, en disant: «Je n’aime pas du tout ça et je vais découvrir d’où il vient.

« Et si tel est le cas, cela va complètement à l’encontre de ce que j’attends l’un de l’autre, la vie privée et la confidentialité dont nous avons besoin, et il y aura des conséquences. »