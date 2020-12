Folarin Balogun a fait des apparitions régulières sur le banc lors de la campagne d’Arsenal en Ligue Europa et, bien qu’il soit limité à un total de 61 minutes d’action, l’attaquant de 19 ans a marqué deux buts et fourni une passe.

Contre Dundalk jeudi, Balogun a remplacé Eddie Nketiah après l’heure et a mis en place Joe Willock avant de monter lui-même sur la feuille de match.

C’était encore une autre apparition impressionnante sur le banc pour le jeune et l’ancien défenseur d’Arsenal, Martin Keown, était plein d’éloges pour l’attaquant.

S’exprimant après la victoire d’Arsenal sur BT Sport, Keown a comparé Balogun à Ian Wright et Andy Cole et a affirmé qu’il méritait plus de chances d’impressionner.

« Je le regarde et je pense » souviens-toi du nom « vraiment avec son apparence ce soir », a déclaré Keown.

« La façon dont il s’est lié, c’est un grand tour. Vous essayez de comparer, est-ce Andy Cole ou Ian Wright? Il y a ce genre de mouvement à son sujet. Je sais que ce sont des joueurs de renom et s’il peut être à la hauteur il aura une carrière.

« J’aime juste la façon dont il regarde toujours sur l’épaule et son mouvement. La façon dont il marque le but, la façon dont il arrive, il pointe, donnez-le moi, c’est mon moment. Il a dû attendre son opportunité, il a 19 ans et montre de très bons signes. «

Owen Hargreaves a également fait l’éloge de Balogun, ajoutant: « Arsenal a une réelle chance de gagner cette compétition. Balogun est arrivé et a eu un bon impact. Nous avons vu Willock avoir un impact formidable dans cette compétition et Saka avant.