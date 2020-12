Arsenal ne peut pas passer une saison complète sous Mikel Arteta, à moins que les résultats ne se retournent rapidement.

C’est le point de vue du favori des Gunners, Perry Groves, qui pense que l’Espagnol pourrait être limogé si sa forme torride se poursuit pendant la période des fêtes.

Arteta vient tout juste d’évoquer son anniversaire d’un an, mais fait face à une surveillance croissante après une série de résultats misérables.

En seulement 14 matchs de Premier League, Arteta a supervisé huit défaites, dont quatre sur le spin aux Emirats.

Le directeur technique Edu a accordé un vote de confiance au patron d’Arsenal, mais Groves pense que davantage de pertes pourraient changer la situation.

Il a déclaré à talkSPORT: «Si ces performances médiocres se poursuivent au cours des trois prochains matchs, les fans d’Arsenal me disent-ils qu’ils resteraient avec Arteta?

«Je pense qu’il a trois matchs – nous jouons à Man City [in the EFL Cup quarter-final on Tuesday night], Chelsea le lendemain de Noël, puis Brighton loin.

«J’ai toujours dit qu’un entraîneur devrait avoir trois fenêtres de transfert pour faire entrer les joueurs et faire sortir les joueurs, et une saison complète – c’est là que vous le jugez.