Mikel Arteta a peut-être du mal à Arsenal parce que les joueurs en ont « assez » de sa tactique.

C’est l’opinion de l’ancienne star de Liverpool, Steve Nichol, qui pense que les joueurs des Gunners veulent faire plus que ce qui leur est demandé.

Arteta a été chargé de stabiliser le navire lorsqu’il a pris les rênes d’Unai Emery, et c’est exactement ce qu’il a fait, étayant les Gunners à l’arrière et créant une épine solide.

Mais Arsenal a encore du mal à obtenir des résultats et a été battu 2-1 par les Wolves la dernière fois, ce qui les a fait chuter à la 14e place du tableau de la Premier League.

Nicol estime qu’il peut y avoir un conflit en jeu, les stars des Gunners voulant s’exprimer plus que Arteta ne le leur permet.

Cependant, l’ex-Red n’est pas convaincu que les joueurs d’Arsenal peuvent faire confiance à cela.

« Cela pourrait être un petit cas de ce dont je parle [Jose] Mourinho », a déclaré Nicol à ESPN.

« Arteta entre, tout d’un coup, la seule chose qu’ils ont est une colonne vertébrale et une colonne vertébrale et ils sont tous assis dans une belle et ferme unité défensive et ils le font pendant six mois.