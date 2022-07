Mike Wolfe des American Pickers a été qualifié de “faux” pour avoir supplié les fans de prier pour Frank Fritz hospitalisé malgré la querelle

Mike Wolfe des AMERICAN Pickers a été critiqué par les fans pour avoir “fait semblant” tout en suppliant les fans de prier pour Frank Fritz pendant son hospitalisation malgré la querelle des ex-co-stars.

Les fans sont furieux que Mike se soit tourné vers les réseaux sociaux pour demander de l’aide même s’il n’a pas contacté Frank depuis qu’il a été renvoyé de la série.

Les fans des American Pickers ont défendu Frank Fritz après son accident vasculaire cérébral effrayant lorsque son ex-co-star Mike Wolf a demandé des prières au milieu de leur querelle

Les fans ont critiqué Mike pour être « performatif » après ne pas avoir parlé à Frank depuis qu'il a quitté la série

Les fans de Frank ont ​​pris d’assaut Facebook pour critiquer Mike pour son post performatif.

Un fan a écrit : « Pourquoi t’inquiètes-tu maintenant, Mike ? Vous n’étiez pas inquiet avant. Un peu trop tard, je pense. Assez boiteux, pas réel.

Un autre a claqué: “Mike doit arrêter de faire semblant.”

Un troisième a posté: “Mike devrait se sentir comme de la merde en ce moment pour ce qu’il a fait à Frank.”

Pourtant, un quatrième a commenté: “Prières pour Frank, sa famille et ses vrais amis.”

Un cinquième fan a déclaré: “Mike, tu es nul. Où étiez-vous ces dernières années quand il avait besoin de vous ? Je ne l’ai même jamais appelé pour savoir comment il allait après son opération du dos !

Un autre a posté: “Mike, j’espère qu’il n’est pas trop tard pour que tu sois juste un ami.”

Un dernier fan a écrit : « Aucune offense, je suis content que Mike ait dit quelque chose mais il fait semblant. Il le jette comme une mauvaise habitude, le vire et dit maintenant qu’il s’en soucie.





« Je pense qu’elle essaie d’attirer l’attention. J’aime Frank et ça me manque de le voir. Je ne pense pas que Mike donne de l’ad ** n.

SHAKEUP DU SPECTACLE

La nouvelle choquante de l’AVC de Frank survient un an après qu’il a été renvoyé de son rôle dans American Pickers.

Il est apparu pour la dernière fois dans l’émission lors d’un épisode de mars 2020, avant de prendre un congé pour se remettre d’une opération du dos exténuante qui lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans la colonne vertébrale.

Mike est celui qui a révélé publiquement que Frank avait été expulsé de l’émission en juillet 2021.

Bien qu’ils soient amis d’enfance, Frank a révélé en exclusivité à The Sun que Mike ne l’avait pas contacté depuis qu’il avait été renvoyé de la série.

“Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans”, a-t-il déclaré.

« Il savait que j’avais mal au dos, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça.

Depuis que Frank a été lâché, The Sun a révélé que les cotes d’écoute de l’émission avaient chuté à moins d’un million de téléspectateurs pour la première fois depuis des années.

Les téléspectateurs ont affirmé qu’il était « impossible à regarder » sans Frank, originaire de l’Indiana.

ANTÉCÉDENTS DE SANTÉ

Dans un effort pour changer sa vie, Frank a récemment perdu 65 livres et on croyait qu’il menait une vie plus saine et évitait l’alcool.

Il a déclaré au Sun l’année dernière qu’il s’était inscrit en cure de désintoxication pour abus d’alcool pendant 77 jours.

C’est arrivé après que sa méchante séparation d’avec sa petite amie de longue date soit devenue l’ex-fiancée Diann Bankson.

Frank a déclaré à propos de leur rupture: “J’ai essayé de la boire. Je n’avais jamais autant bu avant.

Ce passionné de vintage souffre également de la maladie de Crohn, qu’il combat depuis plus de 30 ans.

Outre ses problèmes de santé, Frank travaillait dans son propre magasin d’antiquités dans l’Illinois depuis qu’il avait été licencié par The History Channel.

DERNIER SOUHAIT

Frank a parlé à The Sun en juillet 2021, peu de temps après l’annonce de sa sortie de la série, affirmant qu’il était impatient de revenir dans le casting.

Il avait déclaré à l’époque : « J’aimerais revenir dans l’émission. Je l’ai fait pendant 11 ans. Je suis à 100% récupéré maintenant et je suis prêt à rouler et à revenir dans la série.

Mais Frank a affirmé que le réseau ne lui donnerait pas de réponse claire sur le retour, alors qu’il continuait : « Ils parlent des deux côtés de la bouche. Ce serait comme si je vous disais que je voulais revenir dans la série et que demain vous disiez: “Je n’ai jamais dit ça, je n’ai jamais rien dit à ce sujet.”

“Le show runner m’a appelé le jour de mon anniversaire le 11 octobre de l’année dernière et il a dit ‘Je te rappellerai demain’, mais je n’ai pas du tout eu de nouvelles de ces personnes. Ils ne me contactent pas.

Frank a insisté sur le fait qu’il “n’a pas quitté la série”, car il a subi une opération au dos, puis la pandémie a frappé.

Le collectionneur a ajouté: «Je ne sais pas s’ils peuvent le faire moins cher sans m’avoir là-bas ou quelle est la situation.

“Je veux revenir dans l’émission, mais ça dépend du réseau. Cela ne m’affectera pas du tout, mais j’aimerais être de retour pour mes fans.

De nombreux fans ont blâmé la co-star de longue date de Frank, Mike Wolfe, pour son licenciement, car la relation du couple a souffert depuis son départ pour une opération en mars 2020.

Zachary Maxwell Stertz/Histoire

L'attaque choquante de Frank survient un an après son renvoi de la série

Getty

Frank avait été dans la série pendant 11 ans aux côtés de Mike avant que les deux ne tombent en contact

Getty

Frank a dit en exclusivité au Sun l'année dernière qu'il avait l'intention de revenir à nouveau dans la série