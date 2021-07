Mike Wolfe d’American Pickers confirme que Frank Fritz ne revient PAS au spectacle après la méchante querelle des anciennes co-stars

La star d’AMERICAN Pickers, Mike Wolfe, a confirmé que Frank Fritz ne reviendrait PAS dans la série.

La nouvelle arrive après que les co-stars se soient engagées dans une méchante querelle.

Histoire

La star américaine des Pickers, Frank, a officiellement QUITTÉ la série[/caption]

Mike a pris à Instagram pour remettre les pendules à l’heure quant à savoir si Frank reviendra ou non à l’émission mercredi.

À côté d’une photo de Mike et Frank assis avec la co-star Danielle Colby, Mike a écrit : « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.

« Le soutien que vous nous avez tous apporté a toujours été un rappel constant du message de la série ; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour prendre soin du passé, mais aussi les uns pour les autres.

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

LES FANS RÉAGISSENT

Cueilleurs américains les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour critiquer le réseau pour avoir retiré Frank de la série.

Une personne a écrit : « Pas Frank !!! C’est stupide, j’ai fini de regarder.

Un autre a ajouté : « Les fans veulent vraiment au moins connaître la raison de son départ. Il était une grande partie de notre plaisir du spectacle et c’est totalement différent sans lui.

Un troisième intervint : « Que se passe-t-il ? Ramenez Franck ! Je ne supporte pas Jersey John ou quoi que ce soit et Rob est ennuyeux.

Un autre a ajouté : « Des règles franches ! Il va me manquer dans l’émission !

Un autre utilisateur d’Instagram a commenté : « NOOOOO ramène Frank !!!! Il n’y a pas de spectacle sans lui.

Les fans ont continué à se plaindre alors qu’un autre a ajouté: « Frank et Mike se sont complimentés comme du beurre de cacahuète et de la gelée. Le spectacle ne sera plus jamais le même. Juste mon avis. »

Un fan suivant a commenté: « Je pense que c’est de la merde de poulet qu’il a été retiré de la série. »

le Cueilleurs américains alun s’était auparavant éloigné de l’émission pour se remettre d’une opération au dos avec son dernier épisode diffusé en mars 2020.

Le Soleil a précédemment rapporté la star de la réalité perdu 65 livres après avoir mené un mode de vie plus sain et être resté abstinent d’alcool.

AMI OU ENNEMI?

Frank a rejoint le casting d’American Pickers en 2010, mais son absence depuis un an et demi est apparemment passé inaperçu.

Malgré leur relation de co-hébergement de dix ans, Frank avait précédemment déclaré au Sun qu’il n’a pas parlé à Mike depuis deux ans.

Le natif de l’Iowa n’a jamais tendu la main pour vérifier sa co-star post-opératoire après une histoire de ne pas voir les yeux dans les yeux.

Frank a récemment exprimé qu’il aimerait revenir dans la série, bien qu’une source ait déclaré TMZ cette les producteurs n’ont aucun plan en place pour sa réapparition.

De plus, un initié a affirmé au Sun qu’il pensait que Mike voulait le remplacer par son frère Robbie.





O EST FRANC?

Au cours du dernier épisode de l’émission, les fans ont exprimé leur inquiétude à propos de La disparition de Frank d’American Pickers et a critiqué les producteurs pour leur « secret ».

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour se renseigner sur ses allées et venues après près de deux ans sans temps d’antenne.

« Je pense à Frank ‘Jimmy Hoffa’ Fritz !!! Dis-nous juste où est le petit mec, pourquoi tout le secret ???? » l’un a fulminé.