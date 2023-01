Mike Wilson de Morgan Stanley émet un avertissement de correction

Mike Wilson de Morgan Stanley dit aux investisseurs de se préparer à un courant descendant hivernal.

Il prévient S&P 500 est vulnérable à une baisse de 23 %, ce qui le porte à 3 000.

“Même si la majorité des clients institutionnels pensent que nous allons probablement être en récession, ils ne semblent pas en avoir peur”, a déclaré mardi le CIO de la société et stratège en chef des actions américaines à “Fast Money” de CNBC. “C’est juste une grosse déconnexion.”

Wilson s’attend à la saison des résultats, qui démarre avec finances vendredi, secouera le marché en se situant nettement en deçà des attentes. Il pense que les investisseurs seront surpris de voir à quel point les bénéfices doivent s’ajuster.

“C’est un autre domaine où les investisseurs sont un peu complaisants”, a-t-il déclaré. “Les coûts augmentent plus rapidement que les revenus nets.”

Wilson soutient que les résultats trimestriels donneront probablement le coup d’envoi à une réinitialisation de 2023 à Wall Street.

“L’estimation pour l’année entière doit baisser”, a-t-il ajouté. “Le levier d’exploitation négatif commence vraiment à se répercuter sur le compte de résultat à partir du bilan… C’est une évolution très sous-estimée pendant Covid. Nous avons sur-gagné pendant la pandémie parce qu’il y avait un levier d’exploitation positif.”

Et, les investisseurs pourraient subir un double coup dur en raison du moment de la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt le 1er février. Wilson prévoit que la Fed n’apaisera pas les investisseurs en signalant des plans de pivotement.

“Notre appel repose principalement sur les bénéfices et sur le fait que la Fed ne sera probablement pas aussi réactive à un ralentissement qu’elle l’a été historiquement”, a déclaré Wilson. “Ils ne vont pas réduire les taux dans un ralentissement de la croissance.”

Son objectif de prix de fin d’année pour le S&P 500 est de 3 900, ce qui est le deuxième plus bas de la rue. Avec seulement six jours de bourse dans les livres, l’indice a augmenté de 2 % jusqu’à présent cette année et de plus de 12 % depuis le creux du 13 octobre.

“Quand nous parlons réellement aux gens, ils parlent d’un match baissier à propos de la première mi-temps. Mais ils ne sont pas vraiment positionnés pour cela ou ils ne pensent pas vraiment que ça va être si mauvais”, a déclaré Wilson, qui a été position défensive depuis l’an dernier.

