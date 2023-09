Mike Williams : le receveur des Chargers de Los Angeles absent pour la saison avec un LCA déchiré | Nouvelles de la NFL

Williams est aidé hors du terrain contre les Vikings

Le receveur des Chargers de Los Angeles, Mike Williams, ratera le reste de la saison après avoir subi une déchirure du LCA au genou gauche.

L’équipe a déclaré qu’une IRM réalisée lundi matin avait confirmé la déchirure du LCA, sans qu’aucun calendrier chirurgical n’ait été fixé en attendant que l’enflure du genou diminue.

« Mike est l’un de mes favoris. Il est l’un de nos joueurs les plus importants », a déclaré lundi l’entraîneur Brandon Staley. « Il a réalisé un match fantastique hier et était en route vers une performance énorme. Je veux dire, c’était une performance énorme mais qui aurait probablement été encore plus grande. »

Williams s’est blessé à la fin du troisième quart de la victoire 28-24 de dimanche contre les Vikings du Minnesota, tout en réussissant un attrapé pour un gain de 11 verges.

Les Chargers de Los Angeles étendent leur avance avec ce jeu incroyable, alors que Keenan Allen lance son compatriote Mike Williams pour le touché.

Williams a réalisé sept réceptions pour 121 verges et un touché au cours de la compétition, portant son total à 19 attrapés pour 249 verges et un touché cette saison.

Le joueur de 28 ans a raté quatre matchs de saison régulière la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville, puis a été absent pour un match éliminatoire après une blessure au dos lors de la finale de la saison régulière à Denver.

Keenan Allen est le meilleur receveur des Chargers, mais Joshua Palmer et le choix de première ronde Quentin Johnston devraient prendre le relais en l’absence de Williams. Staley a également déclaré que le choix de quatrième ronde, Derius Davis, connaîtrait probablement plus de clichés.

Allen a établi un record de franchise en un seul match avec 18 réceptions pour 215 verges lors du match de dimanche.

« Tout le monde va devoir élever son jeu. Il ne s’agit pas seulement du groupe de réception, il y aura aussi le groupe des ailiers rapprochés et la salle des arrières », a déclaré Staley.