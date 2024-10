Mike Williams, candidat pour le district 4 du conseil scolaire du comté de Wake, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The News & Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Mike Williams

District/siège : Conseil scolaire du comté de Wake, district 4

Parti politique : Non affilié

Âge au 5 novembre 2024 : 52

Site de la campagne : docwmsone.com

Profession actuelle : Consultant en éducation

Expérience professionnelle : 30 ans en tant que défenseur des droits de la jeunesse, éducateur, administrateur, conseiller et entrepreneur

Éducation: Ed.D Leadership pédagogique/Justice sociale

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable : JCPC du comté de Wake ; Fraternité Phi Beta Sigma, Inc. ; Président de la section du Grand Triangle de l’Association des anciens élèves de l’Université de l’État de Virginie ; candidat à la commission scolaire, 2022.

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

Assurer un financement équitable et un approvisionnement en ressources pour les écoles du district en fonction des besoins des élèves des écoles respectives.

Quelles stratégies spécifiques promouveriez-vous pour améliorer la réussite scolaire des étudiants du comté de Wake ?

Mettre en œuvre les principes des systèmes et supports multiniveaux (MTSS) avec fidélité à tous les niveaux ; faire appel à davantage de partenaires communautaires pour aider à proposer des activités de rattrapage et supplémentaires aux étudiants ; faire appel à des spécialistes supplémentaires en lecture, en mathématiques et en comportement pour combler les lacunes qui existent dans les niveaux de compétence et de performance des élèves ; réduire la taille des classes pour permettre davantage d’opportunités d’interaction et d’intervention enseignant/élève.

Comment le comté de Wake devrait-il réagir aux nouvelles règles du titre IX de l’administration Biden concernant les étudiants transgenres ?

Accepter un financement fédéral nécessite le respect de leurs réglementations et directives malgré les convictions personnelles ou constituantes. Essentiellement, si nous acceptons leurs fonds, nous devons également accepter et respecter leurs réglementations. Cependant, si la communauté s’oppose à ces réglementations, le recours consiste à faire pression sur les représentants et à les encourager à parrainer et/ou à soutenir une législation plus étroitement alignée sur la morale et les croyances de la communauté.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Oui. Avec plus d’options pour les étudiants, nous augmentons le nombre de citoyens du monde préparés sur le plan académique et poursuivant des opportunités de carrière et/ou professionnelles correspondant à leurs intérêts. De plus, moins d’élèves dans les écoles traditionnelles signifient une diminution des besoins en nouvelles installations, en bus, en personnel et en financement. Ces ressources peuvent être canalisées vers des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins des étudiants ayant des défis académiques élevés.

Que pensez-vous de l’installation de détecteurs d’armes dans chaque école comme mesure de sécurité ?

Je suis d’accord s’ils sont associés à des conseillers supplémentaires et à des professionnels de la santé mentale pour aider les étudiants à gérer leurs facteurs de stress et à développer des capacités d’adaptation modifiées pour gérer leurs déclencheurs. Les outils physiques à eux seuls ne diminueront pas la probabilité d’un incident agressif/terminal. Cependant, changer la culture de l’école en un environnement où chaque élève de chaque classe de chaque école s’approprie l’école et se sent vu, entendu et valorisé.

