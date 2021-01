Le rappeur et producteur Mike Will Made-It a déclaré que lui et son compatriote musicien américain Swae Lee ont la chance d’être en vie après un accident de voiture, partageant des images d’une Ferrari écrasée sur les réseaux sociaux.

« Nous aurions pu être morts facilement », a déclaré la star à ses 2,1 millions d’abonnés sur Instagram, mais a déclaré qu’à la place, ils étaient tous les deux sortis avec « juste quelques bleus, nous sommes ici pour une raison ».

Sur Twitter, le rappeur Swae Lee a encouragé ses fans à « porter une ceinture de sécurité ».

Les détails de l’endroit où l’accident a eu lieu et s’il y avait d’autres véhicules impliqués ne sont pas clairs.

Mike Will Made-It est un lauréat d’un Grammy qui a produit des chansons pour des artistes tels que Beyonce, Rihanna, Miley Cyrus et Kendrick Lamar, ainsi que son travail solo.

Parallèlement à son message aux fans, il a partagé une image de la voiture écrasée dans la rue, ainsi que des photos debout dessus.

Dans un autre message, il a montré des photographies du pare-brise endommagé et de l’intérieur du véhicule.

Mike Will Made-It, photographié en 2017, n’a pas dit où ni quand l’accident a eu lieu



« TOUT Vaincu doit être célébré », a-t-il dit, ajoutant que « ce n’était pas le moment ».

Sur Twitter, Swae Lee a déclaré: « Je l’ai fait, nous ici sh * t vient de me bercer un peu. »

Il a ajouté: « Il me reste encore beaucoup à faire avant de me déconnecter, merci à tous de m’avoir vérifié… Je suis très bien, nous l’avons fait !! Bonne année. »