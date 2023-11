Mike Vrabel nomme Will Levis Titans comme QB partant à l’avenir

Turron DavenportESPNLecture de 3 minutes

NASHVILLE, Tennessee — La recrue des Titans Will Levis prendra la relève en tant que quart partant à temps plein pour le reste de la saison, a annoncé l’entraîneur Mike Vrabel lors d’une conférence de presse mardi.

“À l’avenir, Will sera notre quart-arrière”, a déclaré Vrabel. “Nous allons y aller avec Will, nous pensons que c’est la meilleure opportunité pour notre équipe de football en ce moment, et voir où il en est.”

Lévis a débuté les deux derniers matchs des Titans tandis que Ryan Tannehill se remettait d’une entorse à la cheville qu’il a subie contre les Ravens de Baltimore lors de la semaine 6. Les Titans ont présenté une fiche de 1-1 lors de ces matchs.

Le Tennessee a marqué 28 points lors des débuts de Lévis, ce qui représente le plus grand nombre de points que les Titans ont marqué depuis le dernier match de la saison 2021. Levis est devenu le troisième quart-arrière de l’histoire de la NFL à réussir quatre passes de touché lors de son premier départ, rejoignant Fran Tarkenton (1961 contre les Bears) et Marcus Mariota (2015 contre les Buccaneers).

Lévis a complété 60,3 % de ses passes, lançant pour 500 verges avec quatre touchés et une interception à ses deux départs. Même s’il s’agissait d’une défaite, Vrabel a félicité Lévis pour la façon dont il a géré la partie opérationnelle du match dans un environnement difficile contre les Steelers de Pittsburgh jeudi soir dernier.

Vrabel a informé les Titans du changement de quart-arrière lors d’une réunion d’équipe mardi matin.

“Ce n’est pas du tout une chose facile à gérer”, a déclaré le secondeur des Titans Azeez Al-Shaair. “Il n’y a rien de personnel dans le vestiaire. Je ne m’attends pas à ce que Ryan agisse différemment. Je ne m’attends pas à ce que Will agisse différemment. En fin de compte, nous allons simplement rester ensemble.”

Tannehill, 35 ans, sera joueur autonome après cette saison. Tannehill était le partant des Titans depuis 2019, lorsqu’il a remplacé Mariota lors de la semaine 6.

Les Titans ont obtenu une fiche de 7-3 et se sont qualifiés pour le match de championnat de l’AFC après s’être tournés vers Tannehill en 2019. Vrabel espère maintenant une étincelle similaire de la part de Lévis.

«Je cherche juste quelque chose», a déclaré Vrabel à propos du déménagement à Lévis. “Je pense qu’il y a clairement quelque chose là-dedans. Nous voulons pouvoir continuer à travailler avec lui, progresser, nous développer et gagner, et c’est comme ça qu’on s’améliore, et on ne s’améliore qu’en allant là-bas et en jouant, surtout à ce poste. “.