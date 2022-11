Mike Vrabel contre Joe Burrow: la «résistance» de la NFL se présente sous toutes ses formes alors que les Titans du Tennessee et les Bengals de Cincinnati continuent de snober l’adversité | Nouvelles de la NFL

Mike Vrabel et Joe Burrow s’affrontent ce week-end

Mike Vrabel et Joe Burrow partagent un trait déterminant. L’un des refus de se conformer aux difficultés en tant que deux des concurrents inébranlables de la NFL avec un zeste de défi, un talent pour gagner et une nonchalance en le faisant.

Ils se rencontrent dimanche, Vrabel enterrant les pertes de chapiteau et la profondeur de la liste avec le dynamisme d’une autre campagne liée aux séries éliminatoires, Burrow ignorant une riche histoire de punitions physiques et de blessures à son assassin en chef pour maintenir la saison de Cincinnati en vie après un début bégayé.

Vrabel repousse la régression, Burrow dissuade la dissuasion et vice versa, tous deux ayant contribué à installer et depuis incarnant l’identité de leurs différentes organisations respectives.

Ils représentent différents visages de la ténacité : difficiles à battre, difficiles à secouer, difficiles à maîtriser. Ni l’un ni l’autre ne sont opposés à l’animation, mais bien que la colère de Vrabel ne soit pas à négliger et l’arrogance de Burrow à ne pas nier, leur capacité à galvaniser repose principalement sur l’intelligence du football rusé et l’équilibre de la situation par opposition aux cris de ralliement rah-rah. .

Les Titans de Vrabel sont assis 7-3 en tant que troisième tête de série de l’AFC après avoir remporté sept de leurs huit derniers malgré l’échange du receveur principal AJ Brown pendant l’intersaison et la perte du plaqueur gauche partant Taylor Lewan et du leader du sac 2021 Harold Landry à la fin de la saison blessures au genou à le début de la campagne.

Les Bengals de Burrow ont une fiche de 6-4 et sont à la recherche d’une deuxième campagne consécutive en séries éliminatoires avec six victoires lors de leurs huit dernières malgré l’absence de Jerry Rice à leur Joe Montana à Ja’Marr Chase pour trois matchs et un peu et une passe continue fragilités de protection qui ont permis au quatrième plus grand nombre de sacs de la ligue pendant 11 semaines.

L'ancien joueur de ligne offensive de la NFL Brian Baldinger salue Joe Burrow comme intrépide et incroyable alors que le jeune quart-arrière des Bengals de Cincinnati continue d'impressionner en 2022.

Tous deux s’abonnent au club proverbial “trouver un moyen”. Vrabel ne figure peut-être pas officiellement sur l’arbre des entraîneurs de Bill Belichick, mais avec son sens défensif chevronné et son talent pour maximiser le personnel, il pourrait être le phare moderne le plus précis pour Belichickism parmi les anciens joueurs / membres du personnel de la sommité de Foxboro qui ont pris des concerts d’entraîneur-chef. Burrow coupe les défenses avec la précision du Montana et exige l’admiration avec le charme de Joe Namath en tant que remplaçant autrefois négligé de l’Ohio State devenu champion national LSU et ressuscité des Bengals.

Les Titans ont dépassé leur total de victoires prévu à chaque saison et ont atteint les séries éliminatoires au cours de trois des quatre années depuis que Vrabel a été nommé entraîneur-chef en 2018, tandis que seules quatre équipes détiennent un meilleur record que le Tennessee (48-27) au cours de cette période. Sa constance survient malgré la disparité de production de part et d’autre du ballon, les Titans se classant 20e (2021) et 21e (2018) et pas plus de 10e (2019) au total DVOA au cours de ses quatre saisons complètes en charge jusqu’à présent: l’offensive de Vrabel a été top 10 en DVOA seulement deux fois (sixième en 2019, quatrième en 2020) entre le classement 23e en 2018 et 20e en 2021, tandis que sa défense a terminé 18e, 18e, 29e et 12e depuis son introduction. Il s’en sort sans être spectaculaire.

“Cela commence par l’intelligence et la ténacité, ce sont les deux choses sur lesquelles Mike Vrabel se tient”, a récemment déclaré Scott Pioli, ancien triple vainqueur du Super Bowl et triple dirigeant de la NFL de l’année, à Sky Sports, après avoir été avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pendant Le temps de Vrabel là-bas en tant que joueur. “Il est extrêmement intelligent. Pas seulement avec le football, mais juste dans la vie, il fait attention, il écoute avec ses oreilles et ses yeux, il voit tout ce qui se passe. En ce qui concerne la ténacité, j’ai passé 26 ans dans la NFL, je Je ne connais pas trop de gens qui sont plus forts mentalement et physiquement que Mike Vrabel.

“Il a juste cette capacité et cette force dans sa personnalité où il connaît ses limites mais n’a aucun problème à se pousser. Ce sont les locataires sur lesquels il a construit son équipe de football.”

Faits saillants des Titans du Tennessee contre les Packers de Green Bay à partir de la semaine 11 de la saison NFL.

Ailleurs, Burrow a surmonté un ACL déchiré en tant que recrue en 2020 et un sommet de la ligue avec 51 sacs en 2021 pour mener les Bengals au Super Bowl, grâce à une victoire de 18 points dans le match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City à Arrowhead, et casser une série de cinq campagnes perdantes sans séries éliminatoires en deux saisons depuis qu’il a été sélectionné n ° 1 au classement général. Et il est à nouveau le fer de lance de leur poursuite en séries éliminatoires à l’heure actuelle après avoir passé une grande partie de l’été à reprendre du poids à la suite de la rupture de son appendice, tout en étant actuellement le quart-arrière le plus limogé de la NFL (115) pendant le temps qu’il a été dans le ligue.

“Joe Burrow est incroyable, il a tout simplement le courage d’un cambrioleur, il est intrépide, il peut mettre le ballon où il veut”, a déclaré à Sky Sports l’analyste de la NFL et ancien joueur de ligne offensive Brian Baldinger. “Aussi précis que n’importe qui dans ce métier. Et il est aussi dur que possible, il est touché, il est limogé et il ne cesse de revenir vers vous. Ils poursuivent les Ravens de Baltimore en ce moment à cause de la capacité de Joe Burrow. “

En trois matchs sans Chase, Burrow a lancé pour 793 verges par la passe avec un pourcentage d’achèvement de 70,5 pour sept touchés et trois interceptions en tant que deuxième passeur le mieux classé de la ligue depuis la huitième semaine. Il a de nouveau livré dans le style Joe Cool lors de la victoire 37-30 de dimanche contre les Steelers de Pittsburgh, menant un entraînement de 10 jeux de 92 verges glacé par une passe de touché à Samaje Period pour monter 17-10 au deuxième quart avant d’ajouter une assurance bienvenue à un avantage de quatre points avec 9,33 restants dans le quatrième avec une marche de huit jeux et 93 verges couronnée par une autre frappe marquante à Perine pour hisser Cincinnati vers la victoire.

“Joe Burrow, ce n’est peut-être pas le gars qui est toujours mentionné avec (Patrick) Mahomes et Josh Allen, mais il est définitivement l’un des meilleurs quarts de la ligue.” La sécurité des Titans, Kevin Byard, fait l’éloge de Joe Burrow

Burrow était un parfait 11 sur 11 pour 159 verges sur les deux possessions, après avoir également connecté avec Trenton Irwin sur un pied arrière d’un mètre, poignard de touché hors plate-forme avec une probabilité d’achèvement de 47,5 (Statistiques Next Gen) pour couronner un jeu de sept lecteur qui a mis les Bengals en place 24-20.

Là où d’autres auraient pu flétrir face à une saine défense des Steelers renforcée par TJ Watt, Burrow a choisi de prendre le relais et d’appeler le match. Ce faisant, il a également égalé Kurt Warner pour le troisième joueur le plus rapide à 10 000 verges par la passe en carrière dans l’histoire de la NFL (36 matchs) derrière Justin Herbert (35 matchs) et Patrick Mahomes (34 matchs).

Vrabel avait fait Vrabel lors de la victoire 27-17 de jeudi soir contre les Packers de Green Bay à Lambeau Field: un plan défensif axé sur la course avait limité Derrick Henry à 87 mètres sur 28 courses, donc à la place Vrabel et le coordinateur offensif Todd Downing se sont tournés vers Ryan Tannehill et le receveur recrue récemment blessé Treylon Burks alors que les Titans ont réalisé leur jeu de passes le plus productif de l’année. La semaine précédente, Henry avait été réduit à 53 verges au sol contre les Broncos de Denver, alors ils se sont tournés vers le receveur non repêché de 2020 Nick Westbrook-Ikhine pour une performance de deux touchés pour aider à contrecarrer une défense parmi les trois premiers.

Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Steelers de Pittsburgh à partir de la semaine 11 de la saison NFL.

Il trouve une réponse, tout comme il l’a fait après avoir perdu le champion de course consécutif Henry sur blessure pendant neuf matchs la saison dernière, pour extraire un total de 916 verges au sol de D’Onta Foreman et Dontrell Hilliard en son absence sur le chemin de le titre AFC Sud à 11-5 (une victoire sur la tête de série n ° 1 de l’AFC) et une éliminatoire de la ronde divisionnaire contre les Bengals, où ils ont finalement été arrêtés 19-16. À la fin de la campagne, Vrabel avait aligné un record de la NFL de 91 joueurs au milieu du barrage de blessures de l’équipe.

Tough fait face à des difficultés lors de la semaine 12. Burrow a subi des pressions sur un quatrième à égalité sur 118 abandons dans la NFL jusqu’à présent en 2022, mais entre dans le jeu avec une deuxième meilleure note de 109,5 passeurs sous pression après avoir en moyenne un cinquième temps le plus rapide pour lancer de 2,58 secondes (statistiques Next Gen). Pendant ce temps, les Titans mènent la NFL avec 143 pressions de quart-arrière tout en ayant l’un des taux de blitz les plus bas de la ligue alors que Vrabel et Shane Bowen continuent de provoquer l’envie ailleurs avec leur succès à quatre à l’avant, ce qui a contribué à leur troisième défense classée n ° 1. . C’est pendant que

Vrabel est un magicien de la gestion de l’horloge, un manager et un motivateur empathique et naturel, un esprit défensif doué et un demandeur respecté d’exigences élevées inlassables. Burrow est un pilote de poche imperturbable avec une précision infaillible, un traitement de vétéran, un talent artistique hors scénario et une attitude sans plainte face à l’adversité de l’équipe. Aussi dur mentalement et physiquement que l’on peut trouver dans la NFL, dans laquelle ils ne manqueront pas d’admirateurs.

