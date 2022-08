Mike Tyson veut toute la fumée avec Hulu

La série Hulu limitée en huit parties, Mikeest disponible en streaming et pendant que certains téléspectateurs l’apprécient, Mike Tyson n’est certainement pas.

Mike revient sur la façon dont le boxeur (joué par Trevante Rhodes) a navigué “les hauts et les bas tumultueux de la carrière de boxeur et de la vie personnelle de Tyson – d’être un athlète mondial bien-aimé à un paria et vice-versa”.

Apparemment, la série a été produite sans l’approbation de Tyson, et il a fait savoir qu’il n’était pas fan de la nouvelle série. Tyson est allé sur Twitter pour dire;

« Hulu a volé mon histoire. Ils sont Goliath et je suis David. Des têtes vont rouler pour ça.

Il a également blâmé “la cupidité des entreprises de Hulu” pour le “détournement culturel sourd de l’histoire de la vie de Tyson”. Il a poursuivi: “Faire cette annonce pendant le Mois de l’histoire des Noirs ne fait que confirmer le souci de Hulu pour les dollars par rapport au respect des droits de l’histoire des Noirs.”

Lors d’un entretien avec Divertissement ce soirTyson a appelé le service de streaming et n’a pas retenu ce qu’il ressentait.

« Mon option de droit à la vie a expiré il y a des années. Hulu ni aucun membre de leur équipe hautaine n’a jamais tenté d’engager des négociations avec cet homme noir. À leurs yeux, je ne suis toujours qu’un —- r sur le bloc d’enchères prêt à être vendu à leur profit sans aucun égard pour ma valeur ou ma famille. «Ils disent que cette histoire est une exploration d’un homme noir. C’est plus comme une exploitation d’un homme noir. Hulu pense que leurs traces sont couvertes par l’embauche d’agneaux sacrificiels noirs pour jouer le rôle de meneurs pour leur vol de porte dérobée est épouvantable. Je me souviendrai toujours de ce mépris flagrant de ma dignité.

Pendant ce temps, l’acteur Trevante Rhodes a exhorté les gens à regarder son émission et s’est rendu sur Instagram pour publier un message d’excuses de mai 2021 qu’il a envoyé à Mike Tyson avant le début du tournage.

De toute évidence, les excuses de Rhodes n’ont pas aidé.

Mike a récemment tweeté: “Hulu a utilisé mon émission Undisputed Truth comme toile de fond pour sa série Unauthorized Truth sur ma vie.”

Selon Buste, le créateur de la série Steven Rogers a expliqué à L’enveloppe, “En fait, nous ne pouvions pas lui parler parce que ses droits à vie étaient déjà pris, donc cela n’a jamais été sur la table.” Il a déclaré qu’il espérait qu’il changerait d’avis s’il le regardait. Il a également expliqué que l’équipe avait effectué des recherches approfondies sur des récits factuels, des interviews et des images d’événements réels.

«J’aime vraiment faire des recherches et obtenir toutes ces opinions différentes, puis raconter une histoire autour de tout cela. Je n’aime pas être redevable à une seule personne.

Certains téléspectateurs sont contrariés par la série et pensent que Hulu glorifie le boxeur notoire. Cependant, la showrunner Karin Gist a déclaré Divertissement hebdomadaire que Mike “n’est pas destiné à glorifier” la vie du boxeur.

“Nous n’avons jamais essayé de dire que Mike Tyson est un héros ou que Mike Tyson est un méchant”, a-t-elle expliqué. “Notre objectif était de prendre un personnage très compliqué et controversé et d’essayer de passer sous le capot de ce pour quoi il a été loué et vilipendé tout en restant fidèle à notre North Star de” personne n’est une chose “.”

Mike est maintenant en streaming sur Hulu, êtes-vous à l’écoute ? Faites-le nous savoir ci-dessous.