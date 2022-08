Mike Tyson qualifie le réseau de télévision de “maîtres d’esclaves”

L’icône de la boxe a appelé Hulu sur les réseaux sociaux

Mike Tyson a fustigé le service de streaming américain Hulu pour avoir réalisé une série biographique sur sa vie, mais sans son approbation et en lui offrant une compensation.

Dans une publication Instagram ce week-end, Tyson a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas la série, appelée “Mike”, et a déclaré que Hulu “est la version en streaming du maître esclave.”

“Ils ont volé mon histoire et ne m’ont pas payé” a-t-il affirmé en outre.

Sur Twitter, le Brooklynite a également surnommé “l’homme le plus méchant de la planète” a dit ce Hulu “a volé” son histoire.

“Ils sont Goliath et je suis David. Des têtes tomberont pour ça,” il a promis.

Sur le même réseau de médias sociaux, Tyson a également remercié le président de l’UFC, Dana White, de ne pas l’avoir vendu et a reçu le soutien de Nate Diaz.

“Hulu a désespérément essayé de payer mon frère [Dana White] des millions sans m’offrir un dollar pour promouvoir leur maître esclavagiste s’approprier l’histoire de ma vie”, Tyson a tweeté.

“Il a refusé parce qu’il honore l’amitié et traite les gens avec dignité. Je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour moi, tout comme je n’oublierai jamais ce que Hulu m’a volé.”

je suis avec Mike Va te faire foutre hulu pic.twitter.com/IC7ng7bMg0 —Nathan Diaz (@NateDiaz209) 6 août 2022

Renforçant ses accusations contre Hulu, qui appartient majoritairement à la Walt Disney Company et est connue pour la série multi-primée Handmaid’s Tale, Tyson a en outre critiqué le service de streaming à Entertainment Tonight dans une déclaration passionnée.

“Mon option de droit à la vie a expiré il y a des années,” Tyson a noté.

“[But] Hulu ni aucun membre de leur équipe hautaine n’a jamais tenté d’engager des négociations avec cet homme noir. À leurs yeux, je ne suis toujours qu’un ****r sur le bloc d’enchères prêt à être vendu à leur profit sans aucun égard pour ma valeur ou ma famille “ l’homme de 56 ans a fait rage.

“Ils disent que cette histoire est une exploration d’un homme noir. C’est plus comme une exploitation d’un homme noir.

“Hulu pense que leurs traces sont couvertes par l’embauche d’agneaux sacrificiels noirs pour jouer le rôle de meneurs pour leur vol de porte dérobée, c’est épouvantable. [But] Je me souviendrai toujours de ce mépris flagrant de ma dignité”, Tyson a juré.

Tyson s’est opposé à la production de Hulu sur sa vie depuis qu’il a commandé la série limitée en février de l’année dernière.

Dans une publication Instagram supprimée depuis, il les a accusés de “détournement culturel” et dit un tel récit non autorisé de la vie d’un homme noir « dans la foulée des disparités sociales dans notre pays » représentait un “le meilleur exemple” de sa « cupidité des entreprises ».

‘Mike’ mettra en vedette l’acteur Moonlight Trevante Rhodes dans le rôle de Tyson et les détails “les hauts et les bas tumultueux de la carrière de boxeur et de la vie personnelle de Tyson – d’être un athlète mondial bien-aimé à un paria et vice-versa”, Le synopsis officiel de Hulu prétend.

Composé de huit épisodes, il sera présenté en première le 25 août et est un “histoire impartiale” qui laisse son public à “décider ce qu’ils pensent ou ressentent” selon la showrunner Karin Gist.

“Remettre en question ce que les gens pensent savoir de Mike et espérer qu’ils sortent de la série avec autre chose à penser”, est apparemment le motif principal de Hulu en ce qui concerne la série, a expliqué Gist à Deadline lors d’un panel de critiques la semaine dernière.

« Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, l’histoire vous fait-elle vous demander à quel point la société a été complice ? Gist ajouté.

Pendant ce temps, cependant, Tyson travaille sur sa propre production sur l’histoire de sa vie fascinante qui mettra en vedette la superstar hollywoodienne A-list Jamie Foxx et sera dirigée par l’auteur de Training Day Antoine Fuqua.