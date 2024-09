Mike Tyson prononce un discours passionné sur l’âge avant le combat contre Jake Paul

Mike Tyson a révélé qu’il était « désireux de changer la façon dont les gens perçoivent l’âge » avant son combat contre Jake Paul cet hiver.

L’icône de la boxe était redoutable pendant les années de pointe de sa carrière, avec 44 de ses 50 victoires en carrière obtenues par KO.

Son dernier combat a eu lieu contre Roy Jones Jr en 2020, et ce combat exhibition s’est terminé par un match nul.

INSTAGRAM

Tyson a maintenant partagé un clip de lui-même parlant sur Instagram.

Et le joueur de 58 ans a désormais clairement indiqué qu’il était impatient de prouver que l’âge n’était qu’un chiffre alors qu’il se prépare pour son retour palpitant à l’action.

« Je veux changer la biologie, je veux changer la façon dont les gens perçoivent l’âge », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Les gens pensent qu’en vieillissant, on devient plus faible, on devient moins actif physiquement à un niveau élevé.

