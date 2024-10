Mike Tyson ne s’attend pas à ce que le combat de Jake Paul tienne la distance

LAS VEGAS — Même à 58 ans, l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson ne s’attend pas à faire des heures supplémentaires sur un ring de boxe.

Tyson (50-6, 44 KO) affrontera Jake Paul (10-1, 7 KO) le 15 novembre lors de son premier match de boxe professionnelle en près de deux décennies et ne s’attend pas à ce que le combat tienne la distance – aussi longtemps car « The Problem Child » ne le fuit pas.

« Si je ne dois pas l’attraper, vous pouvez vous attendre à un KO au premier tour », a déclaré Tyson lors d’une conférence de presse pour annoncer sa collaboration avec LF*GO ! pochettes d’énergie. « Mais je devrai peut-être l’attraper parce que je m’attends à ce que ce type me fuie. »

Le combat très attendu qui oppose la légende de la boxe à un YouTuber devenu combattant sera diffusé en direct sur Netflix et aura lieu au stade AT&T d’Arlington, au Texas.

Tyson n’a pas remporté de match de boxe professionnelle depuis qu’il a arrêté Clifford Etienne en février 2003. Il a subi des défaites consécutives contre Danny Williams et Kevin McBride avant de mettre fin à sa carrière en 2005, à l’âge de 38 ans. depuis son dernier combat, Tyson a déclaré qu’il se sentait fantastique avant ce match de boxe parce que sa vie personnelle s’est stabilisée et est très différente de sa période tumultueuse en tant que champion des poids lourds.

« Quand je combattais professionnellement, j’étais trop stressé », a déclaré Tyson. « Je n’ai jamais eu la chance de me détendre ou de profiter de mes championnats parce que tout m’arrivait. Il y a eu des procès et des divorces. Je ne me suis jamais amusé en tant qu’être humain. C’est un moment où je peux m’amuser en tant qu’être humain. J’ai de meilleures compétences de vie maintenant que lorsque je me battais. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’excitait à l’idée de revenir et d’affronter un adversaire de 31 ans son cadet, Tyson a exprimé son enthousiasme à l’idée de concourir à nouveau et a déclaré que l’attrait de concourir dans un stade de football était trop beau pour le laisser passer.

« J’aime bien être vu par 80 000 personnes », a-t-il déclaré.