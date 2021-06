Mike Tyson mord l’oreille d’Evander Holyfield

Mike Tyson, alias Michael Gerald Tyson, a gagné son nom et sa renommée en tant que l’un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps. Avec ses compétences, Tyson a fini par devenir le plus jeune champion poids lourd de l’histoire lorsqu’il a battu Trevor Berbick à l’âge de 19 ans en 1986. Bien qu’il soit un maître de son jeu, la vie de Tyson a toujours été entourée de controverses, et l’une d’entre elles s’est produite en 1997 qui lui a coûté sa licence de boxe.

Tyson a récupéré ses ceintures de poids lourds après sa libération de la prison fédérale en 1995 et a ensuite programmé un combat avec Evander Holyfield. Holyfield était un ex-champion poids lourd dévot et vivant de Géorgie qui était considéré comme le plus grand adversaire poids lourd de Tyson après son rival numéro un, Lennox Lewis. Alors que Holyfield avait pris sa retraite en 1994, il a été ramené sur les anneaux en raison d’un gros salaire. Le 9 novembre 1996, l’outsider Holyfield a stupéfié le monde de la boxe en battant Tyson dans un TKO au 11e round pour remporter le championnat WBA de Tyson.

Cela a visiblement bouleversé Tyson et il a voulu faire de son mieux lors d’un match revanche contre Holyfield le 28 juin 1997. Cependant, Tyson a fini par être disqualifié après avoir mordu à deux reprises les oreilles de son adversaire. Il a également perdu sa licence de boxe à l’événement.

Parlant de l’incident de l’année dernière, Tyson a déclaré à Jim Gray dans une interview que l’intention derrière se mordre l’oreille était de tuer Holyfield dans le feu de l’action. La colère est venue à cause de tous les coups de tête. Tyson a déclaré: «J’ai vraiment perdu conscience de tout le combat. Cela m’a sorti de mon plan de combat et tout. »

Inutile de dire que Tyson était également contrarié par le fait que Holyfield menait les premiers tours de leur combat. Pour s’être mordu l’oreille une fois, Tyson a dû faire face à une déduction de deux points. Cependant, lorsqu’il a mordu Holyfield à l’autre oreille, il a été disqualifié pour ses actions.

Après le combat, la vie de Tyson a pris une série de mauvais tournants, culminant avec son dépôt de bilan – en partie à cause des 400 000 $ par an dépensés pour garder un troupeau de pigeons de compagnie – et une arrestation pour consommation de cocaïne.

