Mike Tyson et Evander Holyfield lancent les produits comestibles au cannabis “Holy Ears”

Les légendes de la boxe et anciens rivaux Mike Tyson et Evander Holyfield s’associent pour lancer une gamme de produits comestibles infusés au cannabis appelée “Holy Ears”.

La collaboration a été annoncé lundi et survient 25 ans après le tristement célèbre match de championnat des poids lourds de la paire, au cours duquel Tyson a été disqualifié pour avoir mordu un morceau de l’oreille de Holyfield.

Les anciens opposants se réunissent sous la nouvelle société de cannabis Carma Holdings, qui abrite également Tyson 2.0, la société de cannabis existante de Tyson.

Tyson 2.0 vend déjà des produits infusés au cannabis appelés Mike Bites, qui ont la forme d’oreilles avec une marque de morsure. Carma prévoit de lancer la propre ligne de cannabis de Holyfield en 2023.

“De Mike Bites à Holy Ears, les fans de cannabis du monde entier peuvent désormais profiter des mêmes avantages pour le bien-être que les produits à base de plantes m’ont apporté”, a déclaré Tyson dans un communiqué, ajoutant que c’est un “privilège de se réunir” avec son ancien adversaire. .

“Mike et moi avons une longue histoire de compétition et de respect l’un pour l’autre. Et cette nuit a changé nos vies à tous les deux. À l’époque, nous ne savions pas que même en tant qu’athlètes de puissance, nous souffrions aussi beaucoup”, Holyfield dit dans un communiqué. “Maintenant, près de 20 ans plus tard, nous avons l’opportunité de partager la médecine dont nous avions vraiment besoin tout au long de notre carrière.”

Tyson 2.0 et Carma ont déclaré que les produits Holy Ears seront disponibles à partir de ce mois-ci en ligne et dans des points de vente en Arizona, Illinois, Nevada et New Jersey. Ils seront proposés en THC, Delta 8 et autres variétés de chanvre-cannabinoïdes.

La semaine dernière, Carma Holdings l’a également dit logerait une gamme de produits à base de cannabis de l’ancien lutteur Ric Flair.