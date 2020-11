Mike Tyson contre Roy Jones Jr: Qui va gagner?

Il était féroce et ses coups pouvaient être sauvages; Les poings de Tyson ont bougé si vite que “Iron Mike” a semé la peur chez ses adversaires bien avant qu’ils ne passent à travers les cordes et, même maintenant, 15 ans après son dernier combat en tant que professionnel, l’Américain de 54 ans maintient une formidable réputation.

Un homme qui a souvent courtisé la controverse à l’intérieur et à l’extérieur du ring, l’ancien champion du monde des poids lourds pourrait être décrit comme beaucoup de choses, mais il semble plutôt inhabituel de l’appeler “un partenaire de danse”, c’est ainsi que Roy Jones Jr. a fait référence à son compatriote avant leur combat d’exhibition à Los Angeles samedi.

“Je suis heureux, je peux voir ce que c’est que d’être sur le ring avec Mike Tyson avant de mourir”, a déclaré Jones à CNN. “Je vais recevoir les meilleurs vœux de ma vie.”

Pour Jones, 51 ans, c’est presque une histoire d’amour non partagé, un rendez-vous – enfin – avec le combattant qui s’est échappé.

Alors que Tyson a dominé sa division pour devenir l’un des plus grands poids lourds de tous les temps, Jones a cimenté son héritage en se déplaçant à travers les divisions, devenant champion du monde dans quatre poids différents.

Jones a déclaré que lorsqu’il était le champion des poids lourds en 2003, le seul homme qu’il voulait combattre était Tyson, mais les étoiles ne se sont jamais alignées. Proche de la retraite, Tyson n’était plus intéressé à se battre beaucoup plus et Jones est donc revenu dans la division des poids lourds légers et a continué la boxe jusqu’en 2018.

Interrogé sur ce qu’il ressentait à l’idée de sortir de sa retraite dans la cinquantaine, Jones a répondu: “Sur une échelle de un à 10? Environ cinq. Mais à cause de Mike Tyson, j’ai environ 15 ans!”

‘Je suis revenu’

Peu de boxeurs ont créé une telle excitation dans la boxe que Tyson, peu ont gagné autant de respect que Jones.

Les deux ont dû penser que leurs combats étaient derrière eux, mais tout a changé dans les premiers jours de la pandémie de coronavirus lorsque Tyson a publié une vidéo de lui s’entraînant avec une intensité de tir rapide sur les médias sociaux, déclarant “Je suis de retour”.

La spéculation tourbillonnait sur un retour et pendant deux mois, il semblait qu’il allait raviver sa rivalité avec Evander Holyfield, le conquérant de Tyson en 1996 et 1997 et le premier boxeur depuis Muhammad Ali à remporter trois fois un titre mondial des poids lourds.

Mais, fin juillet, Tyson a annoncé à la place qu’il se battrait contre Jones.

“Vous recevez un appel du grand Mike Tyson – c’est très difficile [to say no]», A déclaré Jones.

Tyson dicte les termes du combat; Tout d’abord, il s’agissait d’utiliser des gants de 16 onces avec un couvre-chef, puis des gants de 12 onces sans aucune protection – et plus le gant était léger, plus le coup de poing était dur.

Il s’agit d’un combat d’exhibition en huit rounds, bien que les règles aient été ajustées pour pouvoir se terminer par un KO, ce que le camp de Jones sait être l’intention de Tyson. Heureusement, disent-ils, leur homme est préparé.

Jones a déclaré qu’il devra éviter le barrage précoce de coups et rester dans le concours, puis il s’attend à ce que la marée tourne en sa faveur.

“Vous avez un guépard d’un côté, qui peut courir 60 miles par heure, mais seulement pendant 30 secondes. Et d’un autre côté, vous avez un chien sauvage, avec de fortes mâchoires, qui peut courir toute la journée”, a-t-il expliqué. .

“Je prends un gros risque en sortant sans casque et sans gants de 12 onces. Chaque jour, c’est un tueur. L’arbitre ou la commission peuvent dire ce qu’ils veulent, mais vous ne pouvez pas dire à Mike de ne pas le faire. fais ça. Vous pouvez lui dire, mais il ne veut pas écouter. “

Le temps qui passe n’aura rien changé concernant le style de Tyson, dit Jones, “C’est tout ce qu’il savait. Alors comment pouvez-vous espérer obtenir autre chose? Les chiens ne miaulent pas. Ils aboient.”

Devenir végétalien

Les manches seront 60 secondes plus courtes que d’habitude – deux minutes au lieu de trois, et cela a été sanctionné par la California State Athletic Commission.

Les combattants ont été rigoureusement testés. Le jour de cette interview, Jones a déclaré qu’il s’était soumis à un test sanguin, expliquant: “Je dois faire un scanner cérébral, je dois faire un scanner cardiaque, je dois passer un test cardio. Je dois obtenir beaucoup de choses parce qu’ils le sont. soucieux de notre santé. Ils veulent s’assurer que nous sommes en forme avant d’entrer. “

Tyson a déclaré qu’il avait perdu 100 livres pour se mettre en forme, disant à “Good Morning America” ​​d’ABC qu’il avait suivi un régime végétalien – et il a joyeusement enlevé sa chemise lors d’apparitions à la télévision pour montrer son physique.

Et les vêtements ne sont pas la seule chose dont Tyson peut apparemment se passer. Il a déclaré à l’animateur de l’émission Jimmy Kimmel qu’il prévoyait de donner tout son sac à main à des œuvres caritatives, en disant: “Je veux mourir avec une bonne conscience. Je suis ici pour faire ça [world] un meilleur endroit.”

Jones a déclaré qu’il donnerait de l’argent à des organismes de bienfaisance qui luttent contre la traite des êtres humains et le cancer du sein.

Le combat est un événement pay-per-view et il est vendu 50 $ aux États-Unis. Reste à voir si deux boxeurs dans la cinquantaine peuvent être à la hauteur du battage médiatique, même s’ils sont des légendes de leur sport.

C’est certainement un match intrigant et les fans espèrent en avoir pour leur argent; c’est peut-être un combat d’exhibition, mais ils n’ont pas payé pour voir quelqu’un danser.