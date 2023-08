Mike Trout revient dans la formation des Angels après 7 semaines d’absence

Mike Trout, triple joueur par excellence de l’AL, est revenu dans la formation des Angels de Los Angeles après avoir raté 38 matchs en raison d’une fracture à la main gauche.

Les Angels ont activé Trout avant d’accueillir les Reds de Cincinnati mardi soir.

Trout n’a pas joué depuis le 3 juillet, lorsqu’il s’est cassé l’os de l’hameçon en commettant une faute sur un terrain en huitième manche. La superstar de 32 ans a subi une intervention chirurgicale pour réparer la fracture, et il est revenu dans l’alignement sept semaines après la blessure.

Trout est au bâton .263 avec 18 circuits, 44 points produits et un .862 OPS cette saison, sa troisième campagne consécutive au cours de laquelle il a raté plusieurs semaines de temps de jeu en raison d’une blessure. Il était toujours nommé dans l’équipe AL All-Star pour la 11e saison consécutive, sans compter 2020, bien qu’il ait actuellement son OPS le plus bas depuis sa saison recrue en 2011.

Les Angels sont allés 16-22 en l’absence de Trout, dont 11 défaites lors de leurs 18 derniers matchs pour tomber en marge de la course aux séries éliminatoires de l’AL malgré une autre saison stellaire du leader de l’AL MVP Shohei Ohtani.

Le match des Angels mardi soir était leur premier depuis samedi après que deux matchs consécutifs aient été déplacés en raison de la tempête tropicale Hilary et de ses séquelles.

Reportage de l’Associated Press.

