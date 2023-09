Mike Trout devrait envisager de demander aux Angels de l’échanger cette intersaison

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Une petite bombe a éclaté dans le monde du baseball le week-end dernier.

Les Angels de Los Angeles seraient disposés à échanger Mike Trout s’il le demandait, a rapporté USA Today. Il s’agit certainement d’un développement important pour ce qui sera certainement une intersaison révélatrice pour les Angels, peu importe ce qu’ils feront avec Trout.

Tout d’abord, il convient de noter que Trout a montré son allégeance et sa loyauté envers les Angels à chaque tournant possible au cours de ses 13 années de carrière dans la MLB. C’est incontestable.

Mais maintenant, il est temps pour Trout de se regarder dans le miroir et de décider ce qui est le plus important pour lui. Pas n’importe qui d’autre – juste lui.

Si c’est gagnant, alors il devrait demander un échange. Il devrait se rendre au bureau des Anges, les remercier pour l’opportunité qu’ils lui ont donnée et demander à être déplacé. Si nécessaire, il peut leur rappeler la loyauté dont il a fait preuve pendant l’intersaison 2019, lorsqu’il a signé une prolongation un an avant de devenir agent libre au milieu de tout le monde – y compris notamment Bryce Harper – criant qu’il devrait rentrer chez lui pour jouer avec Philadelphie.

Il pourrait justifier une telle demande en soulignant que les Angels vont dans une direction différente de celle qu’il pensait lorsqu’il a signé sa prolongation de 12 ans d’une valeur de plus de 430 millions de dollars, et qu’il souhaite rejoindre une organisation gagnante. Je pense que ce serait tout à fait une position juste de sa part.

Cependant, Trout pouvait valoriser la stabilité, l’héritage (qui pourrait être considéré un peu plus favorablement s’il jouait toute sa carrière avec une seule équipe), garder sa famille au même endroit et rester à l’aise. Nous oublions souvent l’élément humain lorsque nous parlons d’évolution de carrière dans le sport. Il serait donc compréhensible que Trout, âgé de 32 ans, père d’un jeune enfant et qui a passé toute sa vie d’adulte avec les Angels, veuille rester dans le comté d’Orange où il se sent en sécurité.

Le fait est que Trout a gagné le droit de faire ce qu’il veut faire à ce stade, et son avenir est entre ses mains à juste titre. Il a remporté trois MVP et a été All-Star à chaque saison complète où il a joué dans les majors, mais il a dû endurer des saisons perdantes pendant la majeure partie de sa carrière et n’a participé aux séries éliminatoires qu’une seule fois.

Mike Trout a-t-il joué son dernier match pour les Angels ?

Heureusement pour Trout, il a une clause complète de non-échange dans son contrat, ce qui lui permettrait essentiellement de choisir sa prochaine place si les Angels acceptaient de l’échanger. Si je devais deviner, Trout limiterait probablement ses options aux équipes concurrentes de la côte Est, en particulier celles du Nord-Est.

Il y a évidemment un lien avec Philadelphie pour Trout, qui a grandi dans la banlieue sud du New Jersey et qui a soutenu les Phillies lorsqu’il était enfant. Il y a aussi un lien avec les Yankees de New York, puisque Derek Jeter était l’idole de Trout. Il faudrait imaginer qu’avec l’argent de Steve Cohen, les Mets de New York feraient également une offre.

Il est difficile d’imaginer qu’il y ait trop d’autres équipes dans le mix. Trout va vouloir gagner avant tout. Les équipes susmentionnées se trouvent dans la région de sa ville natale et ont généralement été des prétendants ou sont prêtes à dépenser de l’argent pour obtenir les meilleurs talents. Le propriétaire des Angels, Arte Moreno, aurait détesté l’idée d’échanger Shohei Ohtani avec les Dodgers rivaux de Crosstown, il ne changera donc probablement pas sa position avec Trout.

L’UCL déchirée de Shohei Ohtani, l’avenir d’Ohtani, la surveillance des Angels et plus

Peu importe où Trout a théoriquement atterri, ce serait une réinitialisation complète pour les Anges. Nous les avons déjà vu appuyer sur ce bouton au cours des dernières semaines tout en tombant complètement hors des séries éliminatoires. Ils ont renoncé à environ un quart de leur effectif de 26 joueurs en août, levant le drapeau blanc cette saison moins d’un mois après avoir négocié avec plusieurs de leurs meilleurs espoirs pour acquérir des vétérans censés les aider à gagner. Après que leur décision d’acheter à la date limite se soit retournée contre eux, ils ont tenté de passer sous un seuil de taxe de luxe avec une superbe vente de feu alors qu’ils se préparent à éventuellement perdre Ohtani en agence libre cette intersaison.

Même si le retour commercial de Trout ne serait pas aussi important qu’il l’aurait été il y a quelques années, il lui doit toujours 248,15 millions de dollars sur les sept années restantes de son contrat, et il aura raté 249 matchs au cours des trois dernières saisons si il ne joue plus cette saison – faire face à l’un des meilleurs joueurs de tous les temps clôt officiellement le chapitre de cette époque maudite pour la franchise Angels.

Si Ohtani part, cela semble être le bon moment pour toutes les personnes impliquées de passer à autre chose.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigers en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigers. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .

