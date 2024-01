Mike Tomlin des Steelers s’attend à une prolongation de l’intersaison

PITTSBURGH – Mike Tomlin ne va nulle part.

Quelques jours après avoir quitté une conférence de presse d’après-match au cours d’une question sur son avenir, l’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh a déclaré que son enthousiasme pour le poste s’était “intensifié” et qu’il s’attendait à obtenir une prolongation de contrat cette intersaison.

“Je m’attends à être de retour, et j’imagine que ces choses contractuelles vont suivre leur cours”, a déclaré Tomlin lors de sa conférence de presse de fin de saison jeudi. “Art [Rooney II] et j’ai une très bonne relation transparente. Nous communiquons continuellement et souvent. Je n’imagine pas que cela va être un problème, et j’imagine que cela sera fait en temps opportun, au moment opportun, mais mon état d’esprit est d’entraîner son équipe de football. »

Il a également expliqué son départ lors de la dernière question de la conférence de presse après la défaite contre les Bills de Buffalo et a reconnu qu’il n’avait pas bien géré la situation.

“J’aurais certainement pu gérer cette situation mieux que je ne l’ai fait”, a déclaré Tomlin. “Mais je dirai aussi ceci, je crois simplement qu’il y a un temps et un lieu pour tout et que les conférences de presse d’après-match ne sont probablement pas le lieu pour aborder les questions contractuelles et autres choses de cette nature. C’est juste une chose très individuelle, et le jour du match, je Je doute qu’aucun d’entre nous soit dans cet état d’esprit, certainement pas. »

Tomlin a signé une prolongation de contrat de trois ans en 2021, le liant à l’équipe jusqu’à la saison 2024. Des spéculations extérieures ont tourbillonné à la fin de la saison selon lesquelles l’entraîneur pourrait envisager de se retirer pendant un an après la saison 2023, mais Tomlin a ri et a répondu par un simple « non » lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit à quelqu’un qu’il avait envisagé de faire une pause.

“Je comprends que la spéculation fait partie de ce que nous faisons”, a déclaré Tomlin. “J’essaie de ne pas me laisser entraîner ou distraire par cela, surtout quand ce n’est pas là où je suis. Et c’est donc mon état d’esprit à ce sujet.”

Tomlin, qui s’apprête à entamer sa 18e saison en tant qu’entraîneur-chef des Steelers, a déclaré que son processus d’évaluation de son avenir à la fin de chaque saison n’avait pas changé.

“J’entraîne du football, c’est ce que je fais”, a déclaré Tomlin. “Je respecte le poste que j’occupe. Je n’ai aucun sentiment de droit en ce qui concerne ce que je fais. J’ai juste acquis un haut niveau de respect pour ce que nous faisons tous dans cet espace, et j’essaie de le gagner quotidiennement.” et je pense que c’est juste ma mentalité.

“Je ne réfléchis pas à beaucoup de choses. J’apprécie les choses au quotidien et j’essaie de travailler dans l’urgence quotidiennement, et je ne sais pas si cela a changé. Ce n’est probablement pas le cas de mon point de vue. Je’ Je suis toujours en déplacement.”

Cette mentalité de « partir » et son expérience l’amènent également à croire qu’il est toujours la bonne personne pour diriger les Steelers, même s’il n’a pas remporté de match éliminatoire depuis 2016.

“Cinquante et un ans de vie”, a-t-il déclaré, expliquant pourquoi il est l’homme de la situation. “J’ai mentionné que – je pense que dans ce contexte plus tôt – je ne manque pas de confiance en ma capacité à faire le travail, alors qu’en même temps il y a de la frustration parce que je veux ces confettis pour ce groupe.

“Et donc, quoi que nous puissions faire pour y parvenir, quels que soient les changements qui doivent être apportés, je suis ouvert à cela.”

Bien qu’il ait reconnu que la prolongation revêtait une certaine importance cette fois-ci en raison de la sécurité qu’elle offrirait aux candidats au poste vacant de coordinateur offensif, Tomlin a minimisé l’urgence et l’importance du moment choisi pour y parvenir.

“Cela en fait partie”, a déclaré Tomlin. “Répondre moins de questions de votre part concernant ces choses en fait partie, mais c’est probablement le seul niveau d’importance pour moi, pour être tout à fait honnête avec vous ; la sécurité, c’est cool, mais ce n’est pas une priorité absolue pour moi.

“J’en ai vu beaucoup. Je n’ai pas peur du travail, mais cela pose moins de questions et de choses de cette nature.”

Tomlin a déclaré jeudi qu’il prévoyait d’embaucher un poste de coordonnateur offensif à l’extérieur, ce qui signifie qu’Eddie Faulkner et Mike Sullivan, qui se sont partagé les fonctions de coordonnateur après le licenciement de Matt Canada en cours de saison, ne reprendront pas ces rôles la saison prochaine.

“Je veux que nous soyons polyvalents et dynamiques”, a déclaré Tomlin, décrivant ce qu’il recherche chez un coordonnateur offensif. “De toute évidence, nous devons marquer plus de points. Je veux pouvoir maintenir les défenses déséquilibrées. Je veux utiliser tous les talents dont nous disposons. Je suis enthousiasmé par ce processus et par le vivier de talents qui existe.”

Bien que Tomlin envisage de quitter l’organisation pour recruter un coordinateur offensif, il a déclaré que le quart-arrière partant pour la saison 2024 était déjà en interne. Il s’est engagé à ce que Kenny Pickett reprenne son rôle de titulaire, mais a ajouté que Pickett aura de la concurrence.

“Il y a toujours de la concurrence dans ce domaine”, a déclaré Tomlin. “Nous n’oignons personne, mec. J’apprécie ses efforts et où il se trouve et je suis ravi de continuer à travailler avec lui, mais il sera certainement mis au défi du point de vue de la compétition à l’avenir. La compétition fait ressortir le meilleur de tous. de nous.”

Le quart-arrière Mason Rudolph, qui a réalisé des performances constantes et solides en quatre départs pour terminer la saison, devrait devenir agent libre, mais Tomlin a exprimé le désir de le ramener.

“Je ne peux pas souligner à quel point il est impressionnant d’être prêt – oubliez l’homme de performance – d’être prêt à livrer, et il l’était”, a déclaré Tomlin à propos de Rudolph. “Et cette préparation s’est manifestée, et nous sommes donc certainement moins spéculatifs sur ses capacités car il y en a des preuves, des preuves dans des circonstances difficiles.”