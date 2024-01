Mike Tomlin des Steelers quitte le podium en raison de questions sur le contrat

ORCHARD PARK, NY – Mike Tomlin n’a pas attendu d’entendre le reste de la question.

Après avoir perdu contre les Bills de Buffalo lors de la ronde des wild-cards lundi soir, l’entraîneur des Steelers de Pittsburgh a quitté le podium dans la salle d’interview des visiteurs du stade Highmark lorsqu’on lui a posé une question qui commençait par : « Mike, il te reste un an à jouer. contracter.”

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’à la saison 2024, l’avenir de Tomlin au sein de l’organisation après un record de la NFL de 17 saisons consécutives sans défaite en tant qu’entraîneur-chef a fait l’objet de spéculations généralisées.

Comme il l’a fait à la fin des saisons précédentes, Tomlin, 51 ans, devrait discuter de son avenir avec sa famille et le propriétaire des Steelers, Art Rooney II, alors que l’organisation entre dans l’intersaison.

Tomlin, si souvent un entraîneur défini par ses mots soigneusement choisis, n’en a proposé aucun pour répondre aux rumeurs. Mais ses joueurs en avaient beaucoup.

“C’est au-dessus de mon salaire”, a déclaré le demi défensif Patrick Peterson, répondant à une question sur l’incertitude de l’intersaison des Steelers. “Je sais que j’aime être ici. J’aime Coach T, tout ce qu’il a fait pour motiver cette équipe et nous mettre en position de réussir. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est l’homme qu’il faut.”

Le joueur de ligne défensive vétéran Cameron Heyward, qui a souffert de blessures à l’aine lors de sa 13e saison dans la NFL, a également plaidé pour le retour de Tomlin.

“J’ai l’impression que Mike T va revenir, mais ce n’est pas ma décision”, a déclaré Heyward. “Je ne vais pas parler pour lui. Je sais juste : je pense que le groupe ici, collectivement, est un groupe fort qui peut remporter un Super Bowl.”

Interrogé sur le rôle de Tomlin dans la conduite des Steelers vers les séries éliminatoires, Heyward a ajouté : “Nous y avons mis tellement, il y a mis tellement, et je pense simplement que chaque joueur là-bas ne serait rien sans Mike T. Ce groupe le ferait. Je ne peux même pas accéder aux séries éliminatoires sans Mike T. Il nous tient responsables de haut en bas, et je ne veux jouer pour aucun autre entraîneur.

Tomlin a guidé l’équipe à travers une saison tumultueuse qui a vu le licenciement inhabituel à la mi-saison du coordinateur offensif Matt Canada et des blessures importantes à Heyward, au quart-arrière Kenny Pickett, à la sécurité vedette Minkah Fitzpatrick et à deux secondeurs intérieurs partants.

Sous la direction de Tomlin, les Steelers ont redressé le navire après une séquence de trois défaites consécutives pour remporter la septième place de l’AFC. Après avoir inséré Mason Rudolph au poste de quart partant, l’équipe a remporté trois victoires consécutives pour clôturer la saison régulière. Contre Buffalo, cependant, les Steelers se sont creusés un écart de 21-0 en première mi-temps, en grande partie à cause d’erreurs défensives et de deux revirements.

“Mike T est un excellent entraîneur”, a déclaré le demi offensif de Pittsburgh Najee Harris. “Mais nous ne pouvons pas en mettre trop sur Mike T. Parfois, il faut juste regarder les joueurs. Parfois, on ne peut même pas regarder les entraîneurs. Il faut juste regarder les joueurs, et nous ne l’avons pas fait. vraiment exécuter.”

Alors que l’équipe faisait pression de tout cœur pour Tomlin, Harris a également fait allusion à certains discours dans les coulisses. Harris a souligné que les entraîneurs n’étaient pas le problème, mais Harris a déclaré qu’il souhaitait voir des changements dans la structure et la discipline de l’équipe.

“Évidemment, c’est ma troisième année”, a déclaré Harris. “J’ai mes opinions sur les choses, mais je ne suis qu’un joueur. Mais si nous voulons nous élever et arriver là où nous en sommes, il doit y avoir des choses en interne qui doivent changer. J’ai l’impression que l’entraîneur T a toujours “Jouez simplement en tant que porteur de ballon” – et c’est une petite chose intérieure que nous avons aussi. Mais si nous voulons nous élever et arriver là où nous sommes et atteindre les objectifs que nous voulons, nous devons changer certaines choses en interne. “.

Harris a expliqué ce qui devait changer lorsqu’on lui a demandé ce qui devait changer.

“Ce sont simplement les règles qui sont en vigueur dans le bâtiment”, a déclaré Harris. “Nous devons être plus disciplinés. Nous devons être plus engagés. Je ne dis pas que nous ne le sommes pas, mais je viens simplement d’un endroit qui a une structure et je vois que nous pourrions probablement obtenir de l’aide dans ces domaines. Cela pourrait faire un changement. Je pense que c’est quelque chose que nous pourrions aider. Je ne dis rien sur les entraîneurs ou quelque chose comme ça. Je parle juste davantage de règles internes.

“Je ne suis qu’un joueur, mais les gars dans ce bâtiment savent de quoi je parle.”