Mike Tomlin a déjà échoué au test de George Pickens

Je suis fan de Mike Tomlin depuis des années. J’ai soutenu en 2007 que les Steelers devraient l’embaucher pour succéder à Bill Cowher. (J’aurais aimé à l’époque que les Vikings l’embauchent à la place de Brad Childress en 2006.)

Mais je ne vais pas détourner le regard dans les rares occasions où Tomlin fait un faux pas. Avec le receveur George Pickens, Tomlin l’a fait.

Le simple fait que Pickens ait agi face à ses frustrations montre que Tomlin a déjà échoué, par rapport à sa norme habituelle consistant à empêcher les casseroles de déborder jusqu’à ce qu’il soit prêt à vider son contenu et à passer à autre chose. Pendant des années, Tomlin a réussi à gérer le receveur Antonio Brown, empêchant Brown de devenir un problème de notoriété publique jusqu’à la dernière saison de Brown avec l’équipe.

Brown n’est pas le seul. D’autres joueurs qui n’ont apparemment pas posé de problème à Pittsburgh (par exemple, Chase Claypool) est devenu un problème ailleurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles Tomlin est si respecté parmi ses pairs. Ils savent combien il est difficile d’amener un joueur à se soumettre à ses meilleurs anges. Tomlin a constamment accompli cela au cours de ses 17 saisons avec l’équipe.

Avec Pickens, le simple fait qu’il ait montré de la frustration sur le terrain, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux montre que Tomlin et son équipe n’ont pas réussi à gérer le joueur d’une manière qui l’empêcherait de faire ces choses. Et cela suggère que, peu importe Commentaires de Tomlin mardiil y a un problème entre le joueur et l’équipe.

C’est donc vraiment un caillou dans la chaussure de Tomlin. Même s’il voulait minimiser la situation en utilisant cette comparaison, il l’a accidentellement compris.

Un caillou dans la chaussure est un irritant constant. Cela empêche la personne qui porte la chaussure d’être à l’aise.

C’est quelque chose que l’entraîneur-chef du Temple de la renommée, Bill Parcells, s’est fait à lui-même en 1984, après une première saison désastreuse avec les Giants qui a amené l’équipe à le supplanter presque à la place de Howard Schnellenberger. Parcells a mis un caillou dans sa chaussure pendant le camp d’entraînement car il pensait que «son nouveau travail somptueux l’avait adouci.»

Parcells avait fait la même chose au cours de ses trois années en tant que coordinateur défensif à Texas Tech, dans les années 1970 : « Parcells était tellement enraciné dans la conviction que la douleur est le catalyseur pour se souvenir de ce qu’on nous enseigne, il mettait un caillou dans sa chaussure avant chaque entraînement session. À des intervalles qui n’avaient de sens que pour lui, il bougeait fortement son pied contre la pierre.

Alors non, un caillou dans la chaussure, ce n’est pas une bonne chose. Et, oui, Tomlin a peut-être fait allusion par inadvertance à la vérité sans fard en décrivant ainsi la situation de Pickens.