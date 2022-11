Mike Tindall va lancer une gamme de petits contrebandiers de perruches après avoir épaté les fans dans le “bas de bikini” de Zara sur I’m A Celeb

MIKE Tindall lance sa propre gamme de “passeurs de perruches” après avoir été accusé d’avoir porté le bas de bikini de sa femme Zara dans la jungle.

Le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! star a conçu deux paires de minuscules maillots de bain pour hommes dans le but de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Il a lancé sa propre mini-gamme de mini malles pour la charité[/caption]

Une paire porte le slogan « Nibble My Nuts » sur le bas, tandis que l’autre paire indique « Ce ne sont pas ceux de ma femme… »

Les minuscules nageurs portent la marque “Vanilla Mike” sur le devant et tout l’argent des ventes sera reversé à Cure Parkinson’s.

La légende du rugby Mike, qui portait de minuscules maillots dans la jungle, a dévoilé sa collection de mini contrebandiers de perruches aux fans sur Twitter.

Il a posté un lien vers les malles à 35 £ et a déclaré: “L’équipe a été occupée pendant mon absence … vous pouvez maintenant commander une édition très limitée de @GoodBadRugby ‘Nibble my Nuts’ et ‘Ce ne sont pas les perruches de ma femme’ @budgysmuggleruk

“Tous les bénéfices iront à @CureParkinsonsT.”

Les informations sur le produit se lisent également sur le site Web: «Enveloppez un peu de la jungle australienne autour de vous et plongez dedans.

“Les bénéfices de chaque vente vont directement à Cure Parkinson’s pour aider à alimenter leurs recherches dans la recherche d’un remède contre la maladie de Parkinson.”

“Fabriqué en Australie, inspiré par Mike.”

Mike a terminé la série I’m A Celebrity de cette année à la quatrième place.

Après avoir quitté la jungle et retrouvé sa femme Zara, qui est la nièce du roi Charles, Mike a été interviewé pour Good Morning Britain d’ITV1.

Le rédacteur en chef du divertissement, Richard Arnold, lui a demandé s’il libérerait une gamme de contrebandiers de perruches et a admis: “Je viens en fait de montrer à la salle une paire que nous avons peut-être déjà engrossée!”

Mike s’est retrouvé la cible des blagues d’Ant et Dec dans Je suis une célébrité grâce à son choix intéressant de minuscules maillots de bain.

Le choix audacieux de Mike en matière de tenue a également laissé les téléspectateurs sans voix après être allé se baigner dans la crique – et a amené le duo de présentation de Geordie à lancer quelques blagues à sa manière.

Ant a plaisanté: “Je vous dis ce qui a été un choc, qu’en est-il de ce maillot de bain.”

Dec n’a pas tardé à amener la femme de Mike, Zara, dans la conversation, alors qu’il réfléchissait à ce qu’elle aurait ressenti en voyant son mari dans toute sa splendeur à l’écran.

Il a plaisanté: “Je veux savoir ce que Zara pensait de ça, c’est là que mon bas de bikini est allé.”

TVI