Mike Tindall se prépare pour devenir le premier membre de la famille royale à participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !

Il n’est donc pas surprenant que les fans de la série soient curieux de tout savoir sur le compagnon de camp royal de cette année.

Mark Tindall est marié à Zara Tindall, fille de la princesse Anne et petite-fille de feu la reine Crédit : Getty

Mike Tindall s’est-il fait refaire le nez ?

Mike Tindall est bien connu pour sa carrière de rugby et sa relation royale avec sa femme, Zara Tindall.

Et c’est à cause de sa carrière de rugby que Tindall a souffert de problèmes de nez – laissant beaucoup se demander s’il avait un travail de nez.

Mike Tindall s’est cassé le nez au moins huit fois au cours de sa carrière Crédit : Lee Thompson – Le Soleil

L’ancienne star du rugby a admis qu’il avait dû subir une chirurgie plastique pour reconstruire son nez après que des coups répétés de rugby l’aient empêché de respirer normalement.

Tindall a confirmé qu’il s’était cassé le nez au moins huit fois au cours de sa carrière sportive.

En mai 2022, Tindall est apparu sur le panel spécial entièrement masculin de Loose Women, où il a expliqué comment il avait subi une chirurgie corrective pour redresser son nez après des années de problèmes de sinus.

Au cours de l’émission, l’animateur Vernon Kay a dit à Mike : « Votre opération de nez était dans un but précis, n’est-ce pas ? Votre nez était littéralement sous votre œil gauche depuis le rugby. Ce n’était pas seulement pour le look que vous l’aviez fait ?

Répondant en riant, Mike a répondu: “Non, j’arrêtais de respirer pendant le sommeil, il fallait donc le faire.”

Que fait Mike Tindall dans la vie ?

Mike Tindall est devenu célèbre et a forgé une carrière réussie en tant que joueur de rugby anglais.

Tindall a joué au rugby professionnel entre 1997 et 2014.

Au cours de sa carrière, l’ancien plaqueur de rugby a remporté 75 sélections pour l’Angleterre entre 2000 et 2011 et a été capitaine de son pays sept fois au cours de sa carrière.

Il était également membre de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde de rugby 2003 et le Championnat des Six Nations 2003.

Tindall a une passion pour le sport depuis qu’il n’est qu’un adolescent – il a rejoint l’équipe de rugby de Bath juste après avoir quitté l’école.

Il a ensuite fait ses débuts en Angleterre alors qu’il n’avait que 20 ans et a marqué un essai lors de son premier match pour son pays.

En 2014, Tindall a pris sa retraite du sport et joue depuis et entraîne pour le club amateur, Minchinhampton RFC – près de son domaine de Gatcombe Park où il réside avec sa femme Zara et leur famille.

Il a également continué à partager son amour pour le sport en co-animant le podcast hebdomadaire “The Good, The Bad & The Rugby” avec sa compatriote légende anglaise James Haskell et le diffuseur Alex Payne.

Sa dernière entreprise de travail a été annoncée en octobre 2022, lorsque Tindall a confirmé qu’il s’était inscrit à l’émission de téléréalité d’ITV, je suis une célébrité, sortez-moi d’ici – et il est le premier royal à le faire.

Quand Mike Tindall a-t-il épousé Zara Phillips ?

Mike Tindall a rencontré Zara Phillips pour la première fois en 2003, alors qu’ils étaient tous les deux dans un bar lors de la Coupe du monde de rugby 2003 à Sydney, en Australie.

Un an plus tard, en 2004, ils officialisent leur relation.

Après six ans de relation, le couple a annoncé qu’ils étaient fiancés en décembre 2010.

Mike a décidé de concevoir sa propre bague pour sa future épouse royale, plutôt que de choisir un héritage familial.

Le beau bijou qu’il a conçu comporte un seul diamant solitaire au centre, entouré de diamants pavés sur une bande de platine fendue.

En mai 2011, la reine a donné son consentement pour que le couple se marie, devant un Conseil privé.

Deux mois plus tard, le 30 juillet 2011, l’heureux couple s’est marié au Canongate Kirk à Édimbourg, trois mois seulement après le mariage royal du cousin de Zara, le prince William, avec Kate Middleton.

Zara portait une robe en soie ivoire conçue par Stewart Parvin, une créatrice très appréciée et favorisée par sa grand-mère, la reine Elizabeth.

Les jeunes mariés avaient plus de 400 invités à leur mariage, dont plusieurs membres de la famille royale.

Le couple partage trois enfants.