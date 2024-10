Mike Tindall « s’en fout » du drame du prince Harry | Royale | Nouvelles

Le livre, intitulé « The Good, the Bad & the Rugby – Unleashed », comprend quelques détails sur les liens de Mike avec la famille royale.

Écrivant dans ce livre, James a déclaré à propos de l’incident: «Cela est revenu dans la conscience du public lorsque ce type très étrange, Omid Scobie, a commencé à défendre Harry et Meghan, et que de nombreux trolls se sont lancés dans Tins, en particulier à propos de son intention de remplacer Tins. un jeune Harry sans défense.

Les commentaires, intervenus à une époque de relations tendues entre certains membres du cabinet et le duc, sont devenus viraux, James affirmant que l’incident était « revenu dans la conscience du public » grâce au biographe non officiel du prince Harry et de Meghan Markle, Omid Scobie.

Pendant ce temps, ailleurs dans le livre, Mike explique à quoi ressemblait réellement la défunte reine Elizabeth II.

L’ancienne star du rugby anglais a épousé Zara, la petite-fille du défunt monarque, il y a 13 ans et le couple a trois enfants ensemble. Les membres de la famille royale ne travaillent pas non plus, mais ils assistent à des événements royaux de grande envergure.

Dans le nouveau livre, il y a un chapitre entier consacré à la royauté – et Mike tente de remettre les pendules à l’heure sur ce qu’est la vie au sein de la Firme – et ce qu’il a vécu en passant du temps avec la défunte reine.

Il écrit : « On me demande parfois si la reine a agi de manière informelle comme les gens « normaux », et la réponse est oui. Sa vie ne ressemblait pas à un épisode de Downton Abbey, avec des repas sur de longues tables et tout le monde vêtu de ses plus beaux atours tous les soirs, et Zara et moi regardions souvent les courses avec elle à la télévision, car je suis sûr que beaucoup de gens lisent ceci. j’en ai fini avec leur grand-mère.

Il a poursuivi en disant que les membres de la famille royale « ne sont pas très différents des autres ».