Mike Tindall se plaint du couronnement du roi Charles : « Assez frustrant »

Mike Tindall, le gendre de la princesse Anne, parle de son siège lors du couronnement du roi Charles qui a eu lieu le 6 mai.

Mike, qui est marié à la nièce de Charles, Zara Tindall, a partagé un récapitulatif de la cérémonie historique sur son podcast « The Good, The Bad and The Rugby ».

« Vous êtes au point le plus chaud, mais tout se passait juste au coin d’un mur que vous ne pouvez pas voir ! » dit Tindall, ajoutant un rire. « Vous avez un siège au premier rang. »

Mike n’était pas réellement assis au premier rang. Mike et Zara étaient assis à côté de son frère, Peter Phillips, dans la rangée derrière le prince Harry, la princesse Eugénie et la princesse Beatrice. Le premier rang était réservé au prince William, à Kate Middleton, au prince George, à la princesse Charlotte, au prince Louis, au prince Edward et à Sophie, duchesse d’Édimbourg.

Mike, comme plusieurs autres participants à l’abbaye de Westminster, a regardé la cérémonie de couronnement sur des téléviseurs montés sur les murs.

« C’était incroyable d’être assis là où nous étions », a poursuivi Mike. « Assez frustrant que vous ne puissiez pas voir au coin de la rue, mais vous aviez la télévision là-bas. Et évidemment tout ce qui se passait en quelque sorte à l’arrière et à l’avant. C’est l’un de ces moments. »

« Je pense que la meilleure partie de la journée a été les six heures et demie de fantassins militaires qui se trouvaient dans l’arrière-cour du palais de Buckingham, et ils ont applaudi le roi à trois reprises – c’était comme whoa, la chair de poule », a-t-il poursuivi.

En novembre, Mike a parlé de la première fois qu’il a rencontré sa femme, la feu la reine Elizabeth petite-fille, Zara Phillips.

Dans un épisode de l’émission de télé-réalité, « Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! » Tindall a révélé qu’il avait rencontré Phillips au Manly Wharf Bar lors de la Coupe du monde de rugby 2003 à Australie.

« J’étais à la Coupe du monde, elle regardait », a-t-il partagé. « J’ai été éliminé de la demi-finale. J’étais énervé et je suis donc allé boire une bière avec un autre gars qui a été abandonné et un gars qui était fini [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Tindall a partagé que lui et Zara se sont bien entendus lors de leur première sortie ensemble.

« Premier vrai rendez-vous, je suis juste sorti déjeuner sur place. Et ça a fini par être assez arrosé », a expliqué Tindall. « Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux être écrasés. C’était un bon début. »

Owen Warner, un concurrent de l’émission de télé-réalité britannique, a demandé : « Donc, si vous n’aviez jamais été largué, vous ne l’auriez jamais rencontrée ? »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La meilleure décision de la vie de Clive Woodward », a répondu Mike, faisant référence à l’ancien entraîneur de rugby de l’équipe d’Angleterre.