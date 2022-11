Mike Tindall s’attaque en plaisantant à la blonde Je suis un membre de l’équipe Celeb et fait semblant de la jeter à l’eau avant de se diriger vers la jungle

MIKE Tindall a choqué un membre de l’équipe I’m A Celebrity en l’attaquant en plaisantant hier – quelques heures seulement avant de se diriger vers la jungle.

L’ancien as du rugby anglais, 44 ans, a jeté ses bras autour de la travailleuse blonde masquée alors qu’il faisait semblant de la jeter d’un ponton dans l’eau.

Mike a été vu s'approcher du membre d'équipage blond par derrière

Grille arrière

Se préparant à frapper… le moment avant que Mike attrape en plaisantant le membre masqué de l'équipage et fasse semblant de la jeter à l'eau

Getty

Mike et Zara

Son sourire radieux montrait qu’il était clairement à la hauteur des instructions de sa femme royale Zara d’aller s’amuser dans l’émission ITV.

Un spectateur a déclaré: «Mike a couru effrontément derrière la jolie membre de l’équipage avant de la balancer sur le ponton. À un moment donné, il a fait semblant de la pousser à bout alors qu’il tuait le temps en attendant d’être emmené à son premier procès.

“Mike débordait certainement d’énergie après avoir été enfermé dans l’isolement pendant une semaine et est forcément plein de blagues pratiques dans le camp.”

Mike, qui a des enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans, et Lucas, un an, avec la fille de la princesse Anne, Zara, était avec des équipes de télévision près du cinq étoiles Palazzo Versace sur la Gold Coast australienne.

Ses camarades de camp, Boy George, 61 ans, Scarlette Douglas, 35 ans, Sue Cleaver, 59 ans, et Owen Warner, 23 ans, étaient également autour du ponton et sur un yacht alors qu’ils se préparaient pour le premier défi de la série à succès ITV.

Mike, le premier type de royal à apparaître dans l’émission de téléréalité, a beaucoup de forme pour de tels jinks depuis ses jours de rugby.

En 2011, il a été condamné à une amende et suspendu par la RFU pour des bouffonneries de lancer de nains dans un bar néo-zélandais.

Mais ce n’est pas sa plaisanterie pratique que Mike craint d’exaspérer les autres célébrités, c’est son alimentation bruyante – une habitude que sa femme de 11 ans méprise.

Grille arrière

Les camarades de camp de Mike, Boy George, 61 ans, Scarlette Douglas, 35 ans, Sue Cleaver, 59 ans, et Owen Warner, 23 ans, étaient également autour du ponton au moment des high-jinks.

Grille arrière

Mike, le premier type de royal à apparaître dans l'émission de téléréalité, a beaucoup de forme pour de tels jinks de ses jours de rugby





S’adressant à The Sun, Mike a déclaré: “La plus grande inquiétude de Zara est de savoir à quel point je suis bruyant quand je mange.

“Elle sera très heureuse si quelqu’un commente à quel point je respire fort quand je mange parce que c’est toujours un point qu’elle soulève.

“Mais quand votre nez a été mutilé autant que le mien… ce n’est qu’un sous-produit.

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003 a subi sa première blessure au nez à l’âge de cinq ans avant de le casser au moins huit fois de plus tout au long de sa carrière sportive.

Il a ajouté: “Zara m’a dit d’y aller et d’être moi-même, c’est tout ce que tu peux être.

“Elle a dit d’aller s’amuser et d’être soi-même.”

Mike rejoindra également l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, 44 ans, Olivia Attwood de Love Island, 31 ans, Charlene White, 42 ans, Jill Scott, 35 ans, Seann Walsh, 36 ans, Babatunde Aleshe, 36 ans, et le DJ radio Chris Moyles, 48 ​​ans, dans la jungle. qui commence aujourd’hui.

Mais Mike dit qu’il se sent déjà chez lui lorsqu’il a rencontré Zara pour la première fois à Sydney, en Australie, lors de la Coupe du monde de rugby 2003.

Se référant gentiment à sa femme sous le nom de Z, il a déclaré: “Évidemment, c’est difficile, mais la grâce salvatrice va à un pays que nous connaissons très bien, et Zara comprend et comprend et cela rend les choses beaucoup plus faciles.”

Zara et leurs trois enfants resteront à la maison sur le domaine de la princesse Anne, Gatcombe Park dans le Gloucestershire, mais pourraient s’envoler pour l’Australie si Mike se qualifie pour la finale.

Il a déclaré: «Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs, nous n’avons pas complètement pris cette décision et c’est probablement à quelle profondeur nous allons dans le spectacle.

«Nous avons du travail ici, donc si ça arrive à la fin, j’espère qu’elle pourra sortir. Nous devrons attendre et voir vraiment.

Grille arrière

Le sourire radieux de Mike a montré qu'il était clairement à la hauteur des instructions de sa femme royale Zara d'aller s'amuser dans l'émission ITV

