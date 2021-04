Mike Tindall révèle l’impact émotionnel de la maladie de Parkinson sur son père alors qu’il joue dans un rare engagement royal

MIKE Tindall a joué dans un rare engagement royal en révélant l’impact émotionnel de la maladie de Parkinson sur son père.

Le vainqueur de la coupe du monde de rugby en Angleterre s’est associé à la duchesse de Gloucester pour une conversation vidéo à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson.

Mike Tindall a discuté de la bataille de son père contre la maladie de Parkinson Crédits: Buckingham Palace

Mike en 2009 avec sa mère Linda et son père Philip Crédits: Rex

L’appel vidéo a eu lieu le 7 avril, mais les chefs du palais l’ont retenu en raison de la mort du duc le 9 avril.

Tindall, qui participe rarement aux engagements royaux, a déclaré à la duchesse que ses parents étaient tous deux sur la liste des personnes vulnérables et n’avaient pas quitté la maison depuis un an pendant la pandémie.

Il a ajouté: « Ce qui leur a vraiment manqué cette année, c’est la compagnie manquée de ma mère pour pouvoir aller voir quelqu’un d’autre parce qu’elle ne se sent pas maintenant à l’aise de laisser mon père seul. »

Tindall est un patron de Cure Parkinson’s, tandis que Birgitte est un patron de Parkinson’s UK.

Il a décrit comment son père, qui a été diagnostiqué avec la maladie en 2003, a eu «cinq années difficiles».

Mais que l’aggravation de son état remonte à 10 ans jusqu’en 2011 – l’année où Tindall a épousé Zara.

Il a dit: « Je dirais qu’il a eu une sorte de cinq années vraiment difficiles, peut-être même plus en fait », a-t-il déclaré.

«C’est notre 10e anniversaire de mariage et c’est cette année-là que… à cause de sa maladie de Parkinson, sa colonne vertébrale dans le dos est évidemment courbée, puis cela a causé des problèmes avec ses disques et ensuite il a dû avoir un fauteuil roulant au mariage. Il pourrait en marcher quelques morceaux.

Parlant de la façon dont son père a perdu de la force après une opération du dos et a ensuite souffert de colite, il a ajouté: «Quand vous commencez à ajouter ces choses, ils ont fait un énorme changement au cours des 10 dernières années alors qu’avant cela, vous savez, c’était beaucoup. processus plus lent.

Mike Tindall a rejoint la duchesse de Gloucester dans l’appel vidéo Crédits: Buckingham Palace

La princesse Anne et Mark Phillips (arrière à droite) partent avec les parents de Mike Tindall après le mariage de Zara et Mike, à Canongate Kirk à Édimbourg Crédit: PA

«Ensuite, vous mettez le verrouillage et ils sont littéralement tous les deux sur la liste des vulnérables, de sorte qu’ils n’ont pas littéralement quitté la maison depuis un an.»

La duchesse a déclaré: « C’est très difficile et cela affecte toute la famille, notamment votre mère, qui est la principale soignante … de votre père. »

Tindall a répondu: «Ouais, nous lui disons qu’elle n’a pas besoin d’être ça, mais c’est une dame très stoïque du nord, qui refuse de renoncer à son homme.

«Et nous essayons de la convaincre que vous n’abandonnez pas votre homme, vous autorisez simplement les parties frustrantes qui, vous savez, vous mettent en colère, avec lesquelles quelqu’un d’autre traite et cela donne aussi vous une vie.

Décrivant à quel point sa mère était réticente à laisser les soins de Philip aux autres, il a ajouté: «Nous avons essayé de nous faire soigner, l’étrange soignant vient et s’occupe de lui pour lui donner du temps.»

L’ancien joueur de rugby, qui a longtemps fait campagne pour sensibiliser le public, a collecté des fonds pour Cure Parkinson avec une balade à vélo de 750 km.

Quelque 145 000 personnes au Royaume-Uni vivent avec la maladie et ont été identifiées comme étant cliniquement vulnérables à Covid-19, avec un risque supplémentaire pour la majorité des personnes âgées de plus de 70 ans.

Il y a cinq semaines, l’as du rugby et la petite-fille de Queen ont célébré leur troisième enfant Lucas.

Il a déclaré à Birgitte, d’origine danoise, qui a partagé ses félicitations pour la nouvelle arrivée: «Désolé, c’est pourquoi j’ai eu quelques minutes de retard.

« J’étais juste en train de faire sortir Lucas de la pièce, il dormait. Zara est sur le point de le nourrir. »

Il a décrit comment leurs filles aînées Mia et Lena adoraient aider avec le bébé.

Birgitte, qui est mariée au cousin de la reine, le duc de Gloucester, a déclaré à propos des filles de Tindall, Mia, sept ans et Lena, âgée de deux ans: toi? »

Tindall a remarqué et a ri: «C’est un bon équilibre, j’aime qu’ils veuillent aider, mais peut-être qu’ils essaient d’aider un peu trop, et étouffent un peu le bébé.»

Le deuxième prénom de Lucas, Philip, était en l’honneur du père de Tindall et du duc d’Édimbourg, décédé 19 jours seulement après la naissance de son arrière-petit-fils.

Au cours de la dernière année, la famille royale a diminué de taille, le prince Harry et Meghan étant partis pour les États-Unis et la mort du prince Philip.

Lundi, un expert a affirmé que le prince Charles était censé « abattre la monarchie » à l’avenir pour économiser de l’argent.

Le Mail Online rapporte qu’une version allégée ne pourrait voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale.

D’autres peuvent être incités à rechercher d’autres moyens de subvenir à leurs besoins et pourraient finir par perdre leurs titres et patronages très appréciés.

Mike et Zara ont récemment célébré la naissance de leur troisième enfant Crédit: PA