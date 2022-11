Mike Tindall participe à I’m A Celeb pour de l’argent après que le travail se soit tari pendant le verrouillage, affirme son ami

MIKE Tindall s’attaque à la vie dans la jungle dans I’m A Celebrity parce qu’il a besoin d’argent, a déclaré un ami.

Le présentateur sportif Alex Payne a déclaré que le travail de prise de parole en public de l’ancien capitaine de rugby anglais s’était tari pendant la pandémie.

Mike s’est marié dans la famille royale par l’intermédiaire de la nièce du roi Zara, sur la photo[/caption]

Alex, 42 ans, a déclaré au Sun que Mike, 44 ans, n’était pas aussi aisé que les gens le penseraient – ​​bien qu’il soit marié dans la famille royale par l’intermédiaire de la nièce du roi Zara Tindall, 41 ans.

Il a dit : « Ce n’est pas comme s’il était assis là dans un tas d’argent.

“C’est un gars qui est dans l’œil du public et c’est là qu’il gagne son argent.”

Alex présente le podcast The Good, The Bad & The Rugby avec Mike et James Haskell, 37 ans.

Il a ajouté: «La principale source de revenus de Mike est la prise de parole en public, et il sort et fait des dîners.

“Il est sur le circuit sportif, mais il convient de rappeler que les deux dernières années n’ont pas été à peu près une journée de travail pour les gens de ce type d’industrie, de divertissement et d’hôtellerie.”

Alex a ajouté qu’il ne croyait pas que Mike serait en Australie si cela devait causer des frictions familiales.

Il a déclaré: «Il ne ferait absolument rien pour compromettre ou créer une sorte de scénario dans lequel il se tromperait.





“Il ne le ferait pas si c’était un problème, je le sais bien.”

Alex a été amusé par le temps que son copain a passé en maillot de bain étriqué dans l’émission.

Il a plaisanté: “Je pense qu’il y a probablement une opportunité pour lui s’il veut entrer dans le monde du mannequinat contrebandier de perruches.”

Alex pense que Mike n’est pas sorti de sa zone de confort jusqu’à présent dans la jungle.

Il a ajouté: «Je ne pense pas qu’il ait trouvé la série si difficile; Je pense qu’il s’est parfois ennuyé.

Mike photographié avec Zara aux funérailles nationales de la reine en septembre[/caption]